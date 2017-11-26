Американский ракетный эсминец вошел в Чёрное море

Ракетный эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс» миновал пролив Босфор и вошел в воскресенье в акваторию Чёрного моря.
В августе 2017 года «Джеймс Уильямс» уже побывал в Балтийском море. Визит корабля в Черное море совершен по пути из саудовского порта Джидда в Красном море.
Еще один американский корабль типа «Арли Берк», оснащенный 56 крылатыми ракетами «Томагавк», в настоящее время движется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря, передает «Интерфакс».
19 ноября в акваторию Черного моря также вошел ракетный фрегат-«невидимка» французских ВМС — «Лафайет». Он уже побывал в этих водах в марте 2017 года. Тогда он посетил румынский порт Констанца и принял участие в совместных учениях с румынскими кораблями.
После того как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находится в этой акватории не более 21 суток.
Еще один американский корабль типа «Арли Берк», оснащенный 56 крылатыми ракетами «Томагавк», в настоящее время движется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря, передает «Интерфакс».
19 ноября в акваторию Черного моря также вошел ракетный фрегат-«невидимка» французских ВМС — «Лафайет». Он уже побывал в этих водах в марте 2017 года. Тогда он посетил румынский порт Констанца и принял участие в совместных учениях с румынскими кораблями.
После того как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находится в этой акватории не более 21 суток.
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