Бесстыдники
ТВ-Эфир
Бесстыдники
    •  

    Американский ракетный эсминец вошел в Чёрное море

    1 комментарий

    Американский ракетный эсминец вошел в Чёрное море

    Американский ракетный эсминец вошел в Чёрное море

    Ракетный эсминец ВМС США «Джеймс Уильямс» миновал пролив Босфор и вошел в воскресенье в акваторию Чёрного моря.

    В августе 2017 года «Джеймс Уильямс» уже побывал в Балтийском море. Визит корабля в Черное море совершен по пути из саудовского порта Джидда в Красном море.

    Еще один американский корабль типа «Арли Берк», оснащенный 56 крылатыми ракетами «Томагавк», в настоящее время движется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря, передает «Интерфакс».

    19 ноября в акваторию Черного моря также вошел ракетный фрегат-«невидимка» французских ВМС — «Лафайет». Он уже побывал в этих водах в марте 2017 года. Тогда он посетил румынский порт Констанца и принял участие в совместных учениях с румынскими кораблями.

    После того как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находится в этой акватории не более 21 суток.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru