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  • 17.03, 02:55

Французский ракетный фрегат La Fayette вошел в Чёрное море

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Французский ракетный фрегат La Fayette вошел в Чёрное море

Французский ракетный фрегат La Fayette вошел в Чёрное море

Фрегат ВМС Франции La Fayette с управляемым ракетным оружием вошел в акваторию Черного моря.

Как передает «Интерфакс», французский ракетный фрегат La Fayette, обладающий малой радиолокационной заметностью, в четверг вечером миновал Босфор и вошел в акваторию Чёрного моря.

Посол Франции в Болгарии Эрик Лебедель сообщил, что боевой корабль направляется в болгарский порт Варна.

Напомним, согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в акватории Чёрного моря не более 21 суток.

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