Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Фрегат ВМС Франции вошел в Чёрное море

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    Фрегат ВМС Франции вошел в Чёрное море

    Фрегат ВМС Франции вошел в Чёрное море

    Сегодня в акваторию Чёрного моря вошел ракетный фрегат-«невидимка» ВМС Франции La Fayette.

    Корабль прошел через пролив Босфор. Теперь фрегат с управляемым ракетным оружием, имеющий малую радиолокационную заметность, идет в северном направлении вдоль западного побережья Чёрного моря, передает «Интерфакс».

    Стоит отметить, что это не первый заход боевого французского корабля в акваторию Чёрного моря. В прошлый раз La Fayette бывал там в марте текущего года. Он заходил в румынский порт Констанца и участвовал в учениях.

    После того как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находится в этой акватории не более 21 суток.

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