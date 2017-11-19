Фрегат ВМС Франции вошел в Чёрное море

Сегодня в акваторию Чёрного моря вошел ракетный
фрегат-«невидимка» ВМС Франции La Fayette.
Корабль прошел через пролив Босфор. Теперь фрегат с управляемым ракетным оружием, имеющий малую радиолокационную заметность, идет в северном направлении вдоль западного побережья Чёрного моря, передает «Интерфакс».
Стоит отметить, что это не первый заход боевого французского корабля в акваторию Чёрного моря. В прошлый раз La Fayette бывал там в марте текущего года. Он заходил в румынский порт Констанца и участвовал в учениях.
После того как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находится в этой акватории не более 21 суток.
Стоит отметить, что это не первый заход боевого французского корабля в акваторию Чёрного моря. В прошлый раз La Fayette бывал там в марте текущего года. Он заходил в румынский порт Констанца и участвовал в учениях.
После того как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находится в этой акватории не более 21 суток.
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