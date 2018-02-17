В Чёрное море вошел ракетный эсминец США

Американский ракетный эсминец «Росс», наносивший в прошлом году удар по Сирии, вошел в акваторию Чёрного моря.
Ракетный эсминец ВМС США «Росс» в пятницу вечером миновал Босфор и вошел в акваторию Чёрного моря, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ. Корабль, который постоянно размещен на испанской военной базе Рота, ранее неоднократно заходил в Чёрное море на патрулирование. В апреле 2017 года он участвовал в нанесении удара по аэродрому в сирийской провинции Хомс в ответ на химатаку сирийской армии в провинции Идлиб. Эта атака так и не была доказана.
Еще один американский боевой корабль противоракетной обороны системы «Иджлис» сейчас идет на север вдоль западного побережья Чёрного моря. На его борту имеются ракеты-перехватчики «Стандарт-2» и крылатые ракеты «Томагавк».
С тех пор, как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в этой акватории не более 21 суток.
Ранее стало известно, что в пятницу вечером Чёрное море после 17-дневного пребывания покинул британский ракетный эсминец «Данкан».
Еще один американский боевой корабль противоракетной обороны системы «Иджлис» сейчас идет на север вдоль западного побережья Чёрного моря. На его борту имеются ракеты-перехватчики «Стандарт-2» и крылатые ракеты «Томагавк».
С тех пор, как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в этой акватории не более 21 суток.
Ранее стало известно, что в пятницу вечером Чёрное море после 17-дневного пребывания покинул британский ракетный эсминец «Данкан».
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