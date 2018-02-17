После смерти ребенка на прогулке в московском саду возбуждено новое дело

В столичном детском саду
3-летняя девочка была найдена в сугробе в бессознательном состоянии.
После гибели ребенка было возбуждено новое уголовное дело — о халатности. Воспитатель и нянечка недосчитались малышки после прогулки. Ее нашли в сугробе.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В рамках расследования следователи проверили соблюдение работниками учреждения мер по обеспечению безопасности детей на территории садика, в том числе во время детских прогулок с малышами. Кроме того, следователи устанавливают соблюдение сотрудниками, работающими с малолетними детьми, своих обязанностей и проверяют их на соответствие профессиональной квалификации. По результатам уже проведенных мероприятий принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность)».
Ранее было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обоих уголовных дел. Он отметил, что необходимо установить все причины случившегося и привлечь к ответственности виновных, которые проявили равнодушие и непрофессионализм.
Напомним, трагедия произошла накануне утром в Новой Москве. Обнаружив потерянного ребенка в снегу, воспитатели вызвали скорую помощь. Но прибывшие на вызов медики не смогли ее спасти. Они констатировали смерть ребенка.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В рамках расследования следователи проверили соблюдение работниками учреждения мер по обеспечению безопасности детей на территории садика, в том числе во время детских прогулок с малышами. Кроме того, следователи устанавливают соблюдение сотрудниками, работающими с малолетними детьми, своих обязанностей и проверяют их на соответствие профессиональной квалификации. По результатам уже проведенных мероприятий принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность)».
Ранее было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обоих уголовных дел. Он отметил, что необходимо установить все причины случившегося и привлечь к ответственности виновных, которые проявили равнодушие и непрофессионализм.
Напомним, трагедия произошла накануне утром в Новой Москве. Обнаружив потерянного ребенка в снегу, воспитатели вызвали скорую помощь. Но прибывшие на вызов медики не смогли ее спасти. Они констатировали смерть ребенка.
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