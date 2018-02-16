Источник раскрыл подробности смерти девочки в московском детском саду

Медсестра пыталась спасти трехлетнюю девочку, которая скончалась в детском саду в Новой Москве.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, ребенку стало плохо во время прогулки. Медсестра попыталась помочь девочке и, поняв, что не может реанимировать ее, позвонила в больницу.
Как отмечает RT, с момента вызова медсестры до вызова бригады скорой прошло 15 минут.
Сейчас точная причина смерти девочки устанавливается. Источник подчеркнул, что ничего не знает о том, что на теле ребенка якобы были обнаружены синяки.
Ранее сегодня стало известно, что трехлетняя девочка скончалась в детском саду в Новой Москве. Ее обнаружили лежащей в снегу в бессознательном состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас сыщики изымают записи с видеокамер и документы, а также проводят допросы.
Как отмечает RT, с момента вызова медсестры до вызова бригады скорой прошло 15 минут.
Сейчас точная причина смерти девочки устанавливается. Источник подчеркнул, что ничего не знает о том, что на теле ребенка якобы были обнаружены синяки.
Ранее сегодня стало известно, что трехлетняя девочка скончалась в детском саду в Новой Москве. Ее обнаружили лежащей в снегу в бессознательном состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас сыщики изымают записи с видеокамер и документы, а также проводят допросы.
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