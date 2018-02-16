Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Источник раскрыл подробности смерти девочки в московском детском саду

    6 комментариев

    Источник раскрыл подробности смерти девочки в московском детском саду

    Источник раскрыл подробности смерти девочки в московском детском саду

    Медсестра пыталась спасти трехлетнюю девочку, которая скончалась в детском саду в Новой Москве.

    Как рассказал источник в правоохранительных органах, ребенку стало плохо во время прогулки. Медсестра попыталась помочь девочке и, поняв, что не может реанимировать ее, позвонила в больницу.

    Как отмечает RT, с момента вызова медсестры до вызова бригады скорой прошло 15 минут.

    Сейчас точная причина смерти девочки устанавливается. Источник подчеркнул, что ничего не знает о том, что на теле ребенка якобы были обнаружены синяки.

    Ранее сегодня стало известно, что трехлетняя девочка скончалась в детском саду в Новой Москве. Ее обнаружили лежащей в снегу в бессознательном состоянии.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас сыщики изымают записи с видеокамер и документы, а также проводят допросы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru