В московском детском саду девочка умерла в сугробе

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели девочки на территории детского сада в Новой Москве.
К настоящему времени следователи установили, что утром 16 февраля воспитательница и нянечка, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, недосчитались трехлетней девочки. Вернувшись на место прогулки, воспитатели нашли ее лежащей в снегу в бессознательном состоянии. Немедленно была вызвана скорая помощь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.
Сейчас в детском саду работают следователи. Они изымают записи с видеокамер и документы. Идут допросы. Возможно, будет возбуждено также и уголовное дело о халатности. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Ситуацию прокомментировало руководство московской школы №2120, в ведении которого находится детский сад. Директор школы Алла Шурухина сказала РИА Новости, что меры в отношении воспитателей будут приняты лишь по итогам следственных действий.
Алла Шурухина, директор школы №2120: «Пока по той информации, что имеется, мы думаем, что это была биологическая смерть».
Между тем куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского округов Павел Карпов отрицает, что девочка умерла из-за того, что воспитатели забыли ее на прогулке.
Сейчас в детском саду работают следователи. Они изымают записи с видеокамер и документы. Идут допросы. Возможно, будет возбуждено также и уголовное дело о халатности. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Ситуацию прокомментировало руководство московской школы №2120, в ведении которого находится детский сад. Директор школы Алла Шурухина сказала РИА Новости, что меры в отношении воспитателей будут приняты лишь по итогам следственных действий.
Алла Шурухина, директор школы №2120: «Пока по той информации, что имеется, мы думаем, что это была биологическая смерть».
Между тем куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского округов Павел Карпов отрицает, что девочка умерла из-за того, что воспитатели забыли ее на прогулке.
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