Минюст США: обвиненные во вмешательстве в выборы россияне выдавали себя за американцев

Вашингтон полагает, что 13 граждан России, обвиненных во вмешательстве в выборы, выдавали себя за американцев, чтобы проводить в стране митинги и демонстрации.
Россияне, которые вошли в список организаторов «вмешательства» в президентские выборы в США, пользовались поддельными документами, чтобы выдавать себя за американцев и устраивать в стране демонстрации в поддержку Трампа. Такое заявление сделал в пятницу заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн, сообщает ТАСС.
По словам Розенстайна, россияне «выдавали себя за социально и политически активных американцев, выступая за или против отдельных кандидатов». Такое же заявление содержится в документе, который сегодня обнародовал суд присяжных округа Колумбия, передает «Интерфакс».
Из заявления суда присяжных округа Колумбия: «Начиная примерно с июня 2016 года, ответчики и их соучастники организовали и скоординировали политические демонстрации в США. Чтобы скрыть факт о российском происхождении, ответчики и их соучастники помогали в организации демонстраций, выдавая при этом себя за рядовых активистов, проживающих в США, но не способных лично встретиться или принять участие в мероприятиях».
В документе также говорится, что эти люди организовали серию демонстраций в поддержку тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа в штатах Флорида и Пенсильвания, а так же в Нью-Йорке.
Напомним, Минюст США сегодня обвинил во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований». Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают этим с агентством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня также заявил, что Москва «не могла и не стала» вмешиваться в американские выборы, и напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
По словам Розенстайна, россияне «выдавали себя за социально и политически активных американцев, выступая за или против отдельных кандидатов». Такое же заявление содержится в документе, который сегодня обнародовал суд присяжных округа Колумбия, передает «Интерфакс».
Из заявления суда присяжных округа Колумбия: «Начиная примерно с июня 2016 года, ответчики и их соучастники организовали и скоординировали политические демонстрации в США. Чтобы скрыть факт о российском происхождении, ответчики и их соучастники помогали в организации демонстраций, выдавая при этом себя за рядовых активистов, проживающих в США, но не способных лично встретиться или принять участие в мероприятиях».
В документе также говорится, что эти люди организовали серию демонстраций в поддержку тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа в штатах Флорида и Пенсильвания, а так же в Нью-Йорке.
Напомним, Минюст США сегодня обвинил во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований». Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают этим с агентством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня также заявил, что Москва «не могла и не стала» вмешиваться в американские выборы, и напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
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