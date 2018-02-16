Будапешт обвинил Украину в проведении «международной кампании лжи»

Власти Венгрии вновь раскритиковали скандальный украинский закон об образовании.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто обвинил Киев в нарушении международных законов о защите прав меньшинств, в том числе закарпатских венгров.
По словам министра, Киеву необходимо приостановить выполнение закона об образовании и провести с закарпатскими венграми полноценные переговоры, сообщили в МИД Венгрии.
Петер Сиярто, министр иностранных дел Венгрии: «Венгрия призывает Украину приостановить выполнение закона об образовании вместо проведения международной кампании лжи, пока не придет к соглашению с закарпатскими венграми по всем деталям».
При этом Сиярто подчеркнул, что Киев уже фактически начал реализацию закона, так как венгерские школы проинформировали о том, что «мировая литература должна преподаваться на украинском языке с этого сентября».
Напомним, закон об образовании был принят на Украине в сентябре прошлого года. В нем говорится, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках нацменьшинств с пятого класса. А с 2020 года обучение на любых языках, кроме украинского, будет ликвидировано и в младших классах.
Отметим, что ранее закон об образовании был раскритикован в ряде стран, в том числе России, Венгрии, Польше и Румынии. Так, в Будапеште заявили, что не допустят вступления Украины в ЕС, а ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую действия украинских властей. В октябре Киев внес изменения в закон, разрешив преподавание одного или двух дисциплин на языках ЕС.
По словам министра, Киеву необходимо приостановить выполнение закона об образовании и провести с закарпатскими венграми полноценные переговоры, сообщили в МИД Венгрии.
Петер Сиярто, министр иностранных дел Венгрии: «Венгрия призывает Украину приостановить выполнение закона об образовании вместо проведения международной кампании лжи, пока не придет к соглашению с закарпатскими венграми по всем деталям».
При этом Сиярто подчеркнул, что Киев уже фактически начал реализацию закона, так как венгерские школы проинформировали о том, что «мировая литература должна преподаваться на украинском языке с этого сентября».
Напомним, закон об образовании был принят на Украине в сентябре прошлого года. В нем говорится, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках нацменьшинств с пятого класса. А с 2020 года обучение на любых языках, кроме украинского, будет ликвидировано и в младших классах.
Отметим, что ранее закон об образовании был раскритикован в ряде стран, в том числе России, Венгрии, Польше и Румынии. Так, в Будапеште заявили, что не допустят вступления Украины в ЕС, а ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую действия украинских властей. В октябре Киев внес изменения в закон, разрешив преподавание одного или двух дисциплин на языках ЕС.
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