Живущие на стройке петербуржцы договорились с властями города о расселении

Жители Петроградской стороны, которые уже много месяцев живут фактически на стройке, отреагировали на заявления чиновников Смольного, которые
наконец-то обратили внимание на их проблемы.
Жильцы скандально известного дома на Ремесленной улице, 5, который оказался всего в полуметре от строящегося моста через остров Серный, готовы к расселению. Но только если им предоставят подробные сведения о вариантах смены жилья.
На недостаточную информированность собственники нашумевшей жилплощади сетуют неслучайно. Ведь о том, что накануне специальная комиссия из числа представителей профильных комитетов, районной администрации и подрядчика выработала план мероприятий по расселению, сами жильцы, по их словам, узнали только сегодня из СМИ.
Как сообщил вице-губернатор Игорь Албин, до конца апреля чиновникам предстоит оценить состояние дома и подготовить заключение о пригодности помещений для проживания.
По плану комиссии до начала лета в здании на Ремесленной улице завершится расселение квартир, собственники которых примут соответствующее решение.
Напомним: строительство шестиполосной автомобильной магистрали на Васильевский остров в районе острова Серный продолжается с сентября 2016 года. По данным Смольного, минимальное расстояние между домом и переправой в некоторых местах составляет всего 65 сантиметров. Кроме того, жильцы жалуются на круглосуточные работы и трещины в здании.
На недостаточную информированность собственники нашумевшей жилплощади сетуют неслучайно. Ведь о том, что накануне специальная комиссия из числа представителей профильных комитетов, районной администрации и подрядчика выработала план мероприятий по расселению, сами жильцы, по их словам, узнали только сегодня из СМИ.
Как сообщил вице-губернатор Игорь Албин, до конца апреля чиновникам предстоит оценить состояние дома и подготовить заключение о пригодности помещений для проживания.
По плану комиссии до начала лета в здании на Ремесленной улице завершится расселение квартир, собственники которых примут соответствующее решение.
Напомним: строительство шестиполосной автомобильной магистрали на Васильевский остров в районе острова Серный продолжается с сентября 2016 года. По данным Смольного, минимальное расстояние между домом и переправой в некоторых местах составляет всего 65 сантиметров. Кроме того, жильцы жалуются на круглосуточные работы и трещины в здании.
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