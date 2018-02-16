Смольный обратил внимание на проблемы петербуржцев с Ремесленной улицы

Обращения в СМИ и флешмобы в соцсетях дали результат. Чиновники пообещали рассмотреть вопрос о расселении дома, который оказался в нескольких метрах от строящегося Серного моста.
Спустя полгода активного противостояния Смольный всё-таки признал проблемы жильцов дома на Ремесленной, 5, вставшего на пути моста через остров Серный. По поручению Георгия Полтавченко вопрос о расселении взят на особый контроль, сообщил вице-губернатор Игорь Албин.
По его словам, сейчас специальная комиссия проводит оценку здания. Заключение о его пригодности для проживания планируют подготовить в апреле. А само расселение в случае согласия собственников квартир начнется не раньше мая.
Напомним: жители Ремесленной, 5 неоднократно жаловались на шум строительной техники, работающей в нескольких метрах от их дома. Кроме того, по их словам, с приближением моста здание покрылось трещинами.
По его словам, сейчас специальная комиссия проводит оценку здания. Заключение о его пригодности для проживания планируют подготовить в апреле. А само расселение в случае согласия собственников квартир начнется не раньше мая.
Напомним: жители Ремесленной, 5 неоднократно жаловались на шум строительной техники, работающей в нескольких метрах от их дома. Кроме того, по их словам, с приближением моста здание покрылось трещинами.
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