Круглосуточное строительство моста в Петербурге сделало жизнь горожан невыносимой

Жители небезызвестного дома на Ремесленной улице, 5 продолжают существовать в коммунальном аду.
Очередным испытанием для петербуржцев с Петровского острова стала работающая среди ночи техника, задействованная на стройке моста через остров Серный. Судя по видеозаписям, работы на переправе, которую возводят к чемпионату мира по футболу, ведутся круглосуточно.
Одному из жильцов удалось беспрепятственно проникнуть на площадку, которая находится в нескольких шагах от подъезда. Учитывая эмоции, с которыми обитатель многоэтажки набросился на бригадира, сварка и шум трактора стали для него последней каплей. Конфликт был записан мужчиной на камеру мобильного телефона.
Ранее жильцы с Ремесленной, 5 сообщали о трещинах в стенах дома. Разломы стали появляться с приближением моста к зданию. При этом о своих проблемах они неоднократно жаловались и в полицию, и в прокуратуру, и в районную администрацию.
Одному из жильцов удалось беспрепятственно проникнуть на площадку, которая находится в нескольких шагах от подъезда. Учитывая эмоции, с которыми обитатель многоэтажки набросился на бригадира, сварка и шум трактора стали для него последней каплей. Конфликт был записан мужчиной на камеру мобильного телефона.
Ранее жильцы с Ремесленной, 5 сообщали о трещинах в стенах дома. Разломы стали появляться с приближением моста к зданию. При этом о своих проблемах они неоднократно жаловались и в полицию, и в прокуратуру, и в районную администрацию.
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