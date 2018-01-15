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    Круглосуточное строительство моста в Петербурге сделало жизнь горожан невыносимой. Санкт-Петербург, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКруглосуточное строительство моста в Петербурге сделало жизнь горожан невыносимой

    Круглосуточное строительство моста в Петербурге сделало жизнь горожан невыносимой

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    Круглосуточное строительство моста в Петербурге сделало жизнь горожан невыносимой

    Круглосуточное строительство моста в Петербурге сделало жизнь горожан невыносимой

      Жители небезызвестного дома на Ремесленной улице, 5 продолжают существовать в коммунальном аду.

      Очередным испытанием для петербуржцев с Петровского острова стала работающая среди ночи техника, задействованная на стройке моста через остров Серный. Судя по видеозаписям, работы на переправе, которую возводят к чемпионату мира по футболу, ведутся круглосуточно.

      Одному из жильцов удалось беспрепятственно проникнуть на площадку, которая находится в нескольких шагах от подъезда. Учитывая эмоции, с которыми обитатель многоэтажки набросился на бригадира, сварка и шум трактора стали для него последней каплей. Конфликт был записан мужчиной на камеру мобильного телефона.

      Ранее жильцы с Ремесленной, 5 сообщали о трещинах в стенах дома. Разломы стали появляться с приближением моста к зданию. При этом о своих проблемах они неоднократно жаловались и в полицию, и в прокуратуру, и в районную администрацию.

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