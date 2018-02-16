Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  

    Поезд Киев — Москва стал самым прибыльным на Украине

    1 комментарий

    Поезд Киев — Москва стал самым прибыльным на Украине

    Поезд Киев — Москва стал самым прибыльным на Украине

    Украинские железные дороги подвели финансовые итоги 2017 года.

    Поезд №5/6 Киев — Москва Украинских железных дорог стал самым востребованным в 2017 году. В среднем состав всегда был заполнен на 77% и принес прибыль в 154 млн гривен, сообщает портал LB.ua.

    На втором месте маршрут из Одессы в Москву (заполняемость 89% и прибыль 98 млн гривен). В первую пятерку также попало направление Киев — Санкт-Петербург.

    Судя по финансовому отчету, пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине в прошлом году в целом были глубоко убыточными. Ранее Европейский банк реконструкции и развития сообщал, что готов предоставить Украинским железным дорогам кредит в размере 150 млн евро.

    Ранее Киевский международный институт социологии провел среди украинцев соцопрос, который показал, что большинство украинцев, несмотря на жесткую политику Киева, готовы отправиться на заработки в Россию. Так, 41,9% респондентов ответили, что это «приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует».

    В конце прошлого года секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил что за «сотрудничество с агрессором» украинцев скоро будут арестовывать и расстреливать. Он же говорил, что в Россию из Украины способны ездить «только разведчики и шпионы».

    Накануне эксперты Bloomberg признали украинскую экономику одной из самых «жалких» в мире.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru