Украинские железные дороги подвели финансовые итоги 2017 года.
Поезд №5/6 Киев — Москва Украинских железных дорог стал самым востребованным в 2017 году. В среднем состав всегда был заполнен на 77% и принес прибыль в 154 млн гривен, сообщает портал LB.ua.
На втором месте маршрут из Одессы в Москву (заполняемость 89% и прибыль 98 млн гривен). В первую пятерку также попало направление Киев — Санкт-Петербург.
Судя по финансовому отчету, пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине в прошлом году в целом были глубоко убыточными. Ранее Европейский банк реконструкции и развития сообщал, что готов предоставить Украинским железным дорогам кредит в размере 150 млн евро.
Ранее Киевский международный институт социологии провел среди украинцев соцопрос, который показал, что большинство украинцев, несмотря на жесткую политику Киева, готовы отправиться на заработки в Россию. Так, 41,9% респондентов ответили, что это «приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует».
В конце прошлого года секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил что за «сотрудничество с агрессором» украинцев скоро будут арестовывать и расстреливать. Он же говорил, что в Россию из Украины способны ездить «только разведчики и шпионы».
Накануне эксперты Bloomberg признали украинскую экономику одной из самых «жалких» в мире.
На втором месте маршрут из Одессы в Москву (заполняемость 89% и прибыль 98 млн гривен). В первую пятерку также попало направление Киев — Санкт-Петербург.
Судя по финансовому отчету, пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине в прошлом году в целом были глубоко убыточными. Ранее Европейский банк реконструкции и развития сообщал, что готов предоставить Украинским железным дорогам кредит в размере 150 млн евро.
Ранее Киевский международный институт социологии провел среди украинцев соцопрос, который показал, что большинство украинцев, несмотря на жесткую политику Киева, готовы отправиться на заработки в Россию. Так, 41,9% респондентов ответили, что это «приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует».
В конце прошлого года секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил что за «сотрудничество с агрессором» украинцев скоро будут арестовывать и расстреливать. Он же говорил, что в Россию из Украины способны ездить «только разведчики и шпионы».
Накануне эксперты Bloomberg признали украинскую экономику одной из самых «жалких» в мире.
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