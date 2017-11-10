Турчинов пригрозил расстреливать украинцев за сотрудничество с Россией

Украинцев, сотрудничающих с Россией в оборонной сфере, будут арестовывать и расстреливать, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.
Граждане Украины, которых уличат в сотрудничестве с «агрессором», сядут за решетку. Наказанием для них станет расстрел, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в эфире украинского телевидения «5 канал». Запись выступления опубликована на YouTube.
Александр Турчинов, глава СНБО Украины: «Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, будем арестовывать и расстреливать. Другого варианта нет».
Турчинов известен своими экстравагантными заявлениями. Месяц назад он говорил, что в случае признания России «страной-агрессором», туда смогут ездить «только разведчики и шпионы». Также он поделился планами Киева создать беспилотник, который будет отслеживать всю территорию страны вплоть до Камчатки. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины говорил о планах украинской армии «взять Москву» и построить «непреодолимую крепость» на границе с Россией.
Александр Турчинов, глава СНБО Украины: «Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, будем арестовывать и расстреливать. Другого варианта нет».
Турчинов известен своими экстравагантными заявлениями. Месяц назад он говорил, что в случае признания России «страной-агрессором», туда смогут ездить «только разведчики и шпионы». Также он поделился планами Киева создать беспилотник, который будет отслеживать всю территорию страны вплоть до Камчатки. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины говорил о планах украинской армии «взять Москву» и построить «непреодолимую крепость» на границе с Россией.
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