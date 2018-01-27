Опрос: большинство украинцев готовы уехать на заработки в Россию

Несмотря на жесткую антироссийскую политику Киева, большинство украинцев готовы отправиться на заработки в Россию и не имеют по этому поводу
каких-либо предубеждений.
Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного по заказу издания «Зеркало недели».
На вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию 41,9% респондентов ответили, что это «приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует». Еще 21,2% опрошенных выбрали «философский» вариант ответа: «какая разница, где зарабатывать?». Таким образом, выехать на заработки в Россию готовы более 63% украинцев.
При этом распределение результатов по регионам дало нетипичный результат. Если в тяготеющих к России южных и восточных районах заработки в РФ оправдывают соответственно 76% и 74% респондентов, то Центр и Запад показали неожиданно высокие 60% и 49,4%. По мнению авторов исследования, эти цифры «требуют серьезного осмысления».
В рамках этого же исследования респондентов спрашивали и о готовности покинуть Украину вовсе. Положительно на этот вопрос ответили 45% респондентов. Авторы исследования отмечают, что, по данным Всемирного банка, с начала кризиса на Украине стремительно вырос такой показатель как «уровень абсолютной бедности» — с 3,3% в 2014-м, до 5,8% в 2015-м. Средняя зарплата на Украине на ноябрь прошлого года составила 7479 гривен — это около 14,5 тысячи рублей.
На вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию 41,9% респондентов ответили, что это «приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует». Еще 21,2% опрошенных выбрали «философский» вариант ответа: «какая разница, где зарабатывать?». Таким образом, выехать на заработки в Россию готовы более 63% украинцев.
При этом распределение результатов по регионам дало нетипичный результат. Если в тяготеющих к России южных и восточных районах заработки в РФ оправдывают соответственно 76% и 74% респондентов, то Центр и Запад показали неожиданно высокие 60% и 49,4%. По мнению авторов исследования, эти цифры «требуют серьезного осмысления».
В рамках этого же исследования респондентов спрашивали и о готовности покинуть Украину вовсе. Положительно на этот вопрос ответили 45% респондентов. Авторы исследования отмечают, что, по данным Всемирного банка, с начала кризиса на Украине стремительно вырос такой показатель как «уровень абсолютной бедности» — с 3,3% в 2014-м, до 5,8% в 2015-м. Средняя зарплата на Украине на ноябрь прошлого года составила 7479 гривен — это около 14,5 тысячи рублей.
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