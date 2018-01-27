Трио <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Трио 16+
    •  

    Опрос: большинство украинцев готовы уехать на заработки в Россию

    27 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    Опрос: большинство украинцев готовы уехать на заработки в Россию

    Опрос: большинство украинцев готовы уехать на заработки в Россию

    Опрос: большинство украинцев готовы уехать на заработки в Россию
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

    • Несмотря на жесткую антироссийскую политику Киева, большинство украинцев готовы отправиться на заработки в Россию и не имеют по этому поводу каких-либо предубеждений.

    Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного по заказу издания «Зеркало недели».

    На вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию 41,9% респондентов ответили, что это «приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует». Еще 21,2% опрошенных выбрали «философский» вариант ответа: «какая разница, где зарабатывать?». Таким образом, выехать на заработки в Россию готовы более 63% украинцев.

    При этом распределение результатов по регионам дало нетипичный результат. Если в тяготеющих к России южных и восточных районах заработки в РФ оправдывают соответственно 76% и 74% респондентов, то Центр и Запад показали неожиданно высокие 60% и 49,4%. По мнению авторов исследования, эти цифры «требуют серьезного осмысления».

    В рамках этого же исследования респондентов спрашивали и о готовности покинуть Украину вовсе. Положительно на этот вопрос ответили 45% респондентов. Авторы исследования отмечают, что, по данным Всемирного банка, с начала кризиса на Украине стремительно вырос такой показатель как «уровень абсолютной бедности» — с 3,3% в 2014-м, до 5,8% в 2015-м. Средняя зарплата на Украине на ноябрь прошлого года составила 7479 гривен — это около 14,5 тысячи рублей.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru