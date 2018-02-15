Самые опасные сосульки растут в центре Петербурга

Более 200 зданий в исторической части города остаются потенциально опасными
из-за наледи.
Перечень домов с неубранной кровлей сегодня опубликовал Смольный. Список составили после инспекции вице-губернатора Николая Бондаренко.
Так, больше всего замечаний к работе коммунальных служб возникло у чиновников к Центральному району. Их зафиксировано около 130. В Адмиралтейском в очистке нуждаются более 30 крыш, столько же в Василеостровском и чуть меньше в Петроградском.
В этом году сход ледяных глыб стал причиной гибели пожилой женщины и госпитализации 71-летнего пенсионера. Травмы получили еще несколько прохожих. Кроме того, со всего города продолжают поступать жалобы о машинах, разбитых сброшенными сосульками.
Так, больше всего замечаний к работе коммунальных служб возникло у чиновников к Центральному району. Их зафиксировано около 130. В Адмиралтейском в очистке нуждаются более 30 крыш, столько же в Василеостровском и чуть меньше в Петроградском.
В этом году сход ледяных глыб стал причиной гибели пожилой женщины и госпитализации 71-летнего пенсионера. Травмы получили еще несколько прохожих. Кроме того, со всего города продолжают поступать жалобы о машинах, разбитых сброшенными сосульками.
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