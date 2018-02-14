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    Пенсионер из Петербурга попал в реанимацию после падения наледи с крыши. ЖКХ, Санкт-Петербург, несчастные случаи, снег, сосули. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПенсионер из Петербурга попал в реанимацию после падения наледи с крыши

    Пенсионер из Петербурга попал в реанимацию после падения наледи с крыши

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    Пенсионер из Петербурга попал в реанимацию после падения наледи с крыши

    Пенсионер из Петербурга попал в реанимацию после падения наледи с крыши

      Северную столицу атакуют сосульки. Очередной случай зафиксирован в Петроградском районе. Губернатор крайне недоволен работой жилищно-коммунальных служб.

      Инцидент произошел у здания Росреестра Ленобласти на улице Чапаева. На проходившего мимо пожилого мужчину с карниза упала наледь. Удар был такой силы, что пенсионер потерял сознание.

      Сейчас 71-летний мужчина находится в реанимации Александровской больницы. Его состояние тяжелое.

      Напомним, что за последние дни сразу несколько горожан пострадали от сосулек. Накануне в Невском районе упавшая на тротуар глыба снега испугала маму с ребенком. В результате женщина опрокинула коляску, а двухлетняя девочка получила травму колена. А 8 февраля упавшая с карниза дома наледь убила пенсионерку на Васильевском острове.

      По данным «Фонтанки», административно-техническая инспекция обследовала 2250 объектов. Нарушения по очистке крыш от снега выявлены на 848 зданиях. Размер штрафа составляет до 1 млн рублей. Среди нарушителей оказался и областной Росреестр, расположенный на улице Чапаева, 15 корпус 2 литера Б. Именно там был травмирован пенсионер.

      Тем временем губернатор Петербурга дал поручение главам районов за три дня решить проблему с сосульками и снегом во дворах, на крышах, дорогах и тротуарах.

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