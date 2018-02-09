Погибшая от наледи петербургская пенсионерка пренебрегла собственной безопасностью

Управляющая компания дома на Васильевском острове, где упавший кусок льда убил женщину, разъяснила, как произошел инцидент.
Петербурженка, погибшая из-за обрушения наледи, находилась на огороженной территории. Подробности происшествия на улице Репина сообщили представители управляющей компании.
По их словам, опасную зону отметили специальной лентой еще 7 февраля, в то же время на фасаде здания разместили объявление. Однако пенсионерка оба предупреждения проигнорировала. И, как рассказали очевидцы, сделала это не в первый раз. 73-летняя женщина регулярно в этом месте подкармливала бездомных котов.
Коммунальщики подозревают, что кусок льда упал с карниза окна на 5-м этаже. В то день светило и снег начал таять.
Эти и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняет Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По их словам, опасную зону отметили специальной лентой еще 7 февраля, в то же время на фасаде здания разместили объявление. Однако пенсионерка оба предупреждения проигнорировала. И, как рассказали очевидцы, сделала это не в первый раз. 73-летняя женщина регулярно в этом месте подкармливала бездомных котов.
Коммунальщики подозревают, что кусок льда упал с карниза окна на 5-м этаже. В то день светило и снег начал таять.
Эти и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняет Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Комментарии