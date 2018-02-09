Захар Прилепин. Уроки русского <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Захар Прилепин. Уроки русского 12+
    •  
    Погибшая от наледи петербургская пенсионерка пренебрегла собственной безопасностью. ЖКХ, Санкт-Петербург, несчастные случаи, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПогибшая от наледи петербургская пенсионерка пренебрегла собственной безопасностью

    Погибшая от наледи петербургская пенсионерка пренебрегла собственной безопасностью

    комментировать
    Погибшая от наледи петербургская пенсионерка пренебрегла собственной безопасностью

    Погибшая от наледи петербургская пенсионерка пренебрегла собственной безопасностью

    Погибшая от наледи петербургская пенсионерка пренебрегла собственной безопасностью

      Управляющая компания дома на Васильевском острове, где упавший кусок льда убил женщину, разъяснила, как произошел инцидент.

      Петербурженка, погибшая из-за обрушения наледи, находилась на огороженной территории. Подробности происшествия на улице Репина сообщили представители управляющей компании.

      По их словам, опасную зону отметили специальной лентой еще 7 февраля, в то же время на фасаде здания разместили объявление. Однако пенсионерка оба предупреждения проигнорировала. И, как рассказали очевидцы, сделала это не в первый раз. 73-летняя женщина регулярно в этом месте подкармливала бездомных котов.

      Коммунальщики подозревают, что кусок льда упал с карниза окна на 5-м этаже. В то день светило и снег начал таять.

      Эти и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняет Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru