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    В Петербурге упавший с крыши лед убил женщину

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    В Петербурге упавший с крыши лед убил женщину

    В Петербурге упавший с крыши лед убил женщину

    Пожилая жительница Петербурга скончалась после падения на нее льда с крыши дома.

    Несчастный случай произошел накануне, 8 февраля, днем около одного из домов на улице Репина. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в петербургском управлении СК.

    Между тем в администрации Василеостровского района отметили, что в районе, где случилась трагедия, шла расчистка крыш, а погибшая женщина сама преодолела сигнальное ограждение для того, чтобы покормить бездомных животных, передает ТАСС.

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