В Донбассе украинские морпехи расстреляли четверых сослуживцев

В Киеве выясняют обстоятельства гибели морпехов, тела которых были обнаружены в доме их временного проживания.
Представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняют причины и подробности чрезвычайного происшествия — гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.
В штабе силовой операции на востоке Украины сообщают, что, по предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. Открыто уголовное дело. Официальный источник не сообщает ни место, где произошла трагедия, ни число погибших.
Между тем, по данным местных СМИ, четверо украинских морпехов были убиты в Донбассе накануне, 14 февраля, своими же сослуживцами. Как сообщает издание LB.ua, это случилось по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское Донецкой области. Морпехов застрелили двое сослуживцев из автоматов Калашникова. Возможная причина конфликта — неуставные отношения.
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ под действием наркотиков застрелил из автомата своего сослуживца. ЧП произошло в начале февраля.
Ранее главный военный прокурор Украины заявил, что с 2014 года небоевые потери ВСУ в Донбассе превысили 10 тысяч военнослужащих. По его словам, «две полноценные бригады» погибли только из-за того, что военные не исполняли устав и инструкции, а также совершали преступления, в том числе друг против друга. Кроме того, до 360 тысяч участников так называемой АТО в Донбассе страдают от посттравматического синдрома.
В штабе силовой операции на востоке Украины сообщают, что, по предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. Открыто уголовное дело. Официальный источник не сообщает ни место, где произошла трагедия, ни число погибших.
Прес-центр штабу АТО інформує:Опубликовано Прес-центр штабу АТО 15 февраля 2018 г.
Представниками Військової служби правопорядку в Збройних силах України та Національної п…
Между тем, по данным местных СМИ, четверо украинских морпехов были убиты в Донбассе накануне, 14 февраля, своими же сослуживцами. Как сообщает издание LB.ua, это случилось по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское Донецкой области. Морпехов застрелили двое сослуживцев из автоматов Калашникова. Возможная причина конфликта — неуставные отношения.
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ под действием наркотиков застрелил из автомата своего сослуживца. ЧП произошло в начале февраля.
Ранее главный военный прокурор Украины заявил, что с 2014 года небоевые потери ВСУ в Донбассе превысили 10 тысяч военнослужащих. По его словам, «две полноценные бригады» погибли только из-за того, что военные не исполняли устав и инструкции, а также совершали преступления, в том числе друг против друга. Кроме того, до 360 тысяч участников так называемой АТО в Донбассе страдают от посттравматического синдрома.
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