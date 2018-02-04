Украинский солдат под наркотиками застрелил сослуживца

Военнослужащий ВСУ под действием наркотиков застрелил из автомата своего сослуживца.
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Как рассказал на пресс-конференции официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, в украинской армии зафиксированы очередные небоевые потери.
Так, 1 февраля в населенном пункте Попасная военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ после употребления наркотиков выстрелил из автомата в своего сослуживца. От полученных ран солдат скончался. По словам Марочко, командование ВСУ пытается выдать смерть военного за боевые потери.
Еще один случай произошел в рядах 46-го отдельного батальона специального назначения. Там военный покончил с собой из-за психологического давления и издевательств командира. При этом Марочко подчеркнул, что «морально-психологическое состояние военнослужащих этого батальона чрезвычайно низкое».
В ДНР и ЛНР регулярно сообщают об отсутствии дисциплины в рядах ВСУ, случаях мародерства и насилия в отношении мирного населения. Кроме того, по данным самопровозглашенных республик, к потерям в рядах украинской армии приводят злоупотребление алкоголем и неосторожное обращение с оружием.
Ранее главный военный прокурор Украины заявил, что в период с 2014 года небоевые потери ВСУ в Донбассе превысили 10 тысяч военнослужащих. По его словам, «две полноценные бригады» погибли только из-за того, что военные не исполняли устав и инструкции, а также совершали преступления, в том числе друг против друга. Кроме того, до 360 тысяч участников так называемой АТО в Донбассе страдают от посттравматического синдрома.
Так, 1 февраля в населенном пункте Попасная военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ после употребления наркотиков выстрелил из автомата в своего сослуживца. От полученных ран солдат скончался. По словам Марочко, командование ВСУ пытается выдать смерть военного за боевые потери.
Еще один случай произошел в рядах 46-го отдельного батальона специального назначения. Там военный покончил с собой из-за психологического давления и издевательств командира. При этом Марочко подчеркнул, что «морально-психологическое состояние военнослужащих этого батальона чрезвычайно низкое».
В ДНР и ЛНР регулярно сообщают об отсутствии дисциплины в рядах ВСУ, случаях мародерства и насилия в отношении мирного населения. Кроме того, по данным самопровозглашенных республик, к потерям в рядах украинской армии приводят злоупотребление алкоголем и неосторожное обращение с оружием.
Ранее главный военный прокурор Украины заявил, что в период с 2014 года небоевые потери ВСУ в Донбассе превысили 10 тысяч военнослужащих. По его словам, «две полноценные бригады» погибли только из-за того, что военные не исполняли устав и инструкции, а также совершали преступления, в том числе друг против друга. Кроме того, до 360 тысяч участников так называемой АТО в Донбассе страдают от посттравматического синдрома.
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