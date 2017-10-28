Небоевые потери ВСУ в Донбассе превысили 10 тысяч человек

Главный военный прокурор Украины заявил, что в период с 2014 года в Донбассе ВСУ понесли огромные небоевые потери. Погибли более 10 тысяч украинских военнослужащих.
По официальным данным, за время операции Киева в Донбассе в ходе боевых столкновений погибли 3,8 тысячи военных. А небоевые потери, как отметил Анатолий Матиос, превышают 10 тысяч.
Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сих пор в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и остальных подразделений, которые защищают страну, погибло 10 тыс. 103 человека вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть не от боевых действий».
С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала ZIK. По его словам, «две полноценные бригады» погибли только из-за того, что военные не исполняли устав и инструкции, а также совершали преступления, в том числе друг против друга. Матиос привел и другую страшную цифру — от посттравматического синдрома страдают до 360 тысяч участников так называемой АТО в Донбассе.
Анатолий Матиос: «Государство потеряло кредит доверия среди общества в целом и среди военных, в частности. Следовательно, народ уже не верит представителями власти, которых он выбирал, ведь государство не может защитить своих людей».
В ДНР и ЛНР регулярно сообщают об отсутствии дисциплины в рядах ВСУ, случаях мародерства и насилия в отношении мирного населения. Кроме того, по данным самопровозглашенных республик, к потерям в рядах украинской армии приводят злоупотребление алкоголем и неосторожное обращение с оружием.
Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сих пор в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и остальных подразделений, которые защищают страну, погибло 10 тыс. 103 человека вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть не от боевых действий».
С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала ZIK. По его словам, «две полноценные бригады» погибли только из-за того, что военные не исполняли устав и инструкции, а также совершали преступления, в том числе друг против друга. Матиос привел и другую страшную цифру — от посттравматического синдрома страдают до 360 тысяч участников так называемой АТО в Донбассе.
Анатолий Матиос: «Государство потеряло кредит доверия среди общества в целом и среди военных, в частности. Следовательно, народ уже не верит представителями власти, которых он выбирал, ведь государство не может защитить своих людей».
В ДНР и ЛНР регулярно сообщают об отсутствии дисциплины в рядах ВСУ, случаях мародерства и насилия в отношении мирного населения. Кроме того, по данным самопровозглашенных республик, к потерям в рядах украинской армии приводят злоупотребление алкоголем и неосторожное обращение с оружием.
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