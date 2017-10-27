Украинский военный планирует вернуть Крым с помощью ракет и «гена победителя»

Командир батальона запрещенной в РФ УПА заявил, что украинской армии по силам вернуть Крым. Причем отправлять войска на полуостров совсем не обязательно: достаточно ударить ракетами по российским военным объектам.
О своем плане захвата Крыма комбат Владислав Литвин подробно рассказал украинскому изданию «Апостроф».
Владислав Литвин, комбат УПА: «Мы это можем со своей территории спокойно делать. Если мы действительно захотим уничтожить какую-то военную базу, то для этого украинского ракетного вооружения, новых технологий или производства каких-то новых вещей теоретически должно хватить. Потому что дистанции позволяют нам эффективно это использовать».
Военный считает, что вернуть полуостров под власть Украины будет «не сложнее», чем вернуть Донбасс.
Владислав Литвин: «Да ничего не сложнее. Нет. Ну, в военном плане — возможно. Хотя там территория более ограниченная. Там, наоборот, можно еще эффективнее все сделать. Как враг будет получать туда поставки? По морю? Ну, супер. Или по Керченскому мосту? Так это вообще смех и грех. Пусть забавляются».
При этом он уверен, что даже в случае, если Киеву придется направить в Крым пехоту, украинские бойцы легко справятся с операцией. В этом им поможет «ген победителя».
Владислав Литвин: «Если будет стоять задача какой-то наземной операции, то там придется пободаться. Потому что они действительно средств туда наперли немного. Ну и что? Какая разница? Все равно Крым возвращать придется — хотим мы того или не хотим».
Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Решившая побороться за пост президента телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает полуостров «украинским с точки зрения международного права». В Кремле это высказывание назвали неверным по сути и форме.
Владислав Литвин, комбат УПА: «Мы это можем со своей территории спокойно делать. Если мы действительно захотим уничтожить какую-то военную базу, то для этого украинского ракетного вооружения, новых технологий или производства каких-то новых вещей теоретически должно хватить. Потому что дистанции позволяют нам эффективно это использовать».
Военный считает, что вернуть полуостров под власть Украины будет «не сложнее», чем вернуть Донбасс.
Владислав Литвин: «Да ничего не сложнее. Нет. Ну, в военном плане — возможно. Хотя там территория более ограниченная. Там, наоборот, можно еще эффективнее все сделать. Как враг будет получать туда поставки? По морю? Ну, супер. Или по Керченскому мосту? Так это вообще смех и грех. Пусть забавляются».
При этом он уверен, что даже в случае, если Киеву придется направить в Крым пехоту, украинские бойцы легко справятся с операцией. В этом им поможет «ген победителя».
Владислав Литвин: «Если будет стоять задача какой-то наземной операции, то там придется пободаться. Потому что они действительно средств туда наперли немного. Ну и что? Какая разница? Все равно Крым возвращать придется — хотим мы того или не хотим».
Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Решившая побороться за пост президента телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает полуостров «украинским с точки зрения международного права». В Кремле это высказывание назвали неверным по сути и форме.
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