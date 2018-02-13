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    Обаме прислали конверт с белым порошком

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier
    Обаме прислали конверт с белым порошком

    Обаме прислали конверт с белым порошком

    Обаме прислали конверт с белым порошком
  • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier

    • Полицейские прибыли в офис экс-президента США Барака Обамы после сообщения об обнаружении там белого порошка.

    Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по информации телеканала Fox 5, и пришло письмо. Внутри конверта оказался белый порошок.

    Уточняется, что письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса.

    смотретьСМИ: жена сына Трампа попала в больницу, открыв конверт с белым порошком
    СМИ: жена сына Трампа попала в больницу, открыв конверт с белым порошком
    Накануне конверт с белым порошком получила невестка президента США Дональда Трампа — Ванесса Трамп. Она была госпитализирована. После проверки оказалось, что находившееся в конверте вещество не представляет опасности.

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