Обаме прислали конверт с белым порошком

Полицейские прибыли в офис
экс-президента США Барака Обамы после сообщения об обнаружении там белого порошка.
Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по информации телеканала Fox 5, и пришло письмо. Внутри конверта оказался белый порошок.
Уточняется, что письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса.
Накануне конверт с белым порошком получила невестка президента США Дональда Трампа — Ванесса Трамп. Она была госпитализирована. После проверки оказалось, что находившееся в конверте вещество не представляет опасности.
Уточняется, что письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса.
Накануне конверт с белым порошком получила невестка президента США Дональда Трампа — Ванесса Трамп. Она была госпитализирована. После проверки оказалось, что находившееся в конверте вещество не представляет опасности.
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