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    Полиция не нашла ничего опасного в полученном невесткой Трампа конверте

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    Полиция не нашла ничего опасного в полученном невесткой Трампа конверте

    Полиция не нашла ничего опасного в полученном невесткой Трампа конверте

    Содержимое конверта, открытого женой Дональда Трампа — младшего Ванессой Трамп, не представляет опасности. Об этом сообщили в нью-йоркской полиции.

    Представитель полиции Нью-Йорка заявил РИА Новости, что «содержимое конверта не является подозрительным».

    Инцидент расследуют сотрудники Секретной службы и полиции Нью-Йорка.

    Ранее телеканал Fox News сообщил, что Ванесса Трамп была госпитализирована после того, как открыла некий конверт с белым порошком. Уточнялось, что ее госпитализация — всего лишь мера предосторожности. По данным телеканала, письмо было адресовано ее мужу Дональду Трампу — младшему.

    Кроме Ванессы, в больницу были доставлены еще два человека, но их личности не раскрываются.

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