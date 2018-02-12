Полиция не нашла ничего опасного в полученном невесткой Трампа конверте

Содержимое конверта, открытого женой Дональда Трампа — младшего Ванессой Трамп, не представляет опасности. Об этом сообщили в
нью-йоркской полиции.
Представитель полиции Нью-Йорка заявил РИА Новости, что «содержимое конверта не является подозрительным».
Инцидент расследуют сотрудники Секретной службы и полиции Нью-Йорка.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Ванесса Трамп была госпитализирована после того, как открыла некий конверт с белым порошком. Уточнялось, что ее госпитализация — всего лишь мера предосторожности. По данным телеканала, письмо было адресовано ее мужу Дональду Трампу — младшему.
Кроме Ванессы, в больницу были доставлены еще два человека, но их личности не раскрываются.
Инцидент расследуют сотрудники Секретной службы и полиции Нью-Йорка.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Ванесса Трамп была госпитализирована после того, как открыла некий конверт с белым порошком. Уточнялось, что ее госпитализация — всего лишь мера предосторожности. По данным телеканала, письмо было адресовано ее мужу Дональду Трампу — младшему.
Кроме Ванессы, в больницу были доставлены еще два человека, но их личности не раскрываются.
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