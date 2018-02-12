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    СМИ: жена сына Трампа попала в больницу, открыв конверт с белым порошком

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    СМИ: жена сына Трампа попала в больницу, открыв конверт с белым порошком

    СМИ: жена сына Трампа попала в больницу, открыв конверт с белым порошком

    СМИ: жена сына Трампа попала в больницу, открыв конверт с белым порошком
  • Фото: Reuters © 2018

    • Супруга старшего сына президента США госпитализирована. По данным СМИ, причиной стал конверт с порошком внутри.

    Fox News со ссылкой на полицию сообщил, что Ванесса Трамп, жена Дональда Трампа — младшего, была госпитализирована. Невестку президента доставили в больницу после того, как она получила и открыла конверт, в котором находился некий белый порошок.

    Сообщается, что ее госпитализация — всего лишь мера предосторожности. По данным телеканала, письмо было адресовано ее мужу.

    Инцидент произошел утром около 10:00 по местному времени (18:00 по Москве). Конверт доставили домой к старшему сыну президента. Кроме Ванессы, в больницу были доставлены еще два человека, но их личности не раскрываются.

    Дональд Трамп — младший состоит в браке с Ванессой с 2005 года. У них пятеро детей.

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