Милонов рассказал, чем пахнут геи

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, как отличить гея от гетеросексуального мужчины.
Комментируя статью в малайзийской газете Sinar Harian, где утверждается, что гея можно отличить по ухоженной бороде и брендовой одежде, он заявил, что для России подобные критерии не актуальны.
Виталий Милонов, депутат: «Возможно, там вообще, если ты ходишь в штанах, например, ты уже выглядишь необычно, потому что большинство ходит без штанов. Не знаю национальные традиции Малайзии, может, у них с бородой не принято ходить или ухаживать за ней».
Россиянам парламентарий предложил находить представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по запаху. В эфире радио НСН он признался, что сам именно так и делает.
Виталий Милонов: «У меня, как у старого охотника на демонов, нюх на них. Это, как правило, чувствуется, от них запах серный исходит, естественно».
Милонов давно ведет борьбу с пропагандой гомосексуализма в России. Например, в октябре 2017 года депутат потребовал, чтобы Playboy изменил свою информационную политику из-за появления на прилавках выпуска журнала с трансгендером на обложке.
Виталий Милонов, депутат: «Возможно, там вообще, если ты ходишь в штанах, например, ты уже выглядишь необычно, потому что большинство ходит без штанов. Не знаю национальные традиции Малайзии, может, у них с бородой не принято ходить или ухаживать за ней».
Россиянам парламентарий предложил находить представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по запаху. В эфире радио НСН он признался, что сам именно так и делает.
Виталий Милонов: «У меня, как у старого охотника на демонов, нюх на них. Это, как правило, чувствуется, от них запах серный исходит, естественно».
Милонов давно ведет борьбу с пропагандой гомосексуализма в России. Например, в октябре 2017 года депутат потребовал, чтобы Playboy изменил свою информационную политику из-за появления на прилавках выпуска журнала с трансгендером на обложке.
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