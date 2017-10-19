Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
Выступление Владимира Путина на сессии клуба «Валдай»

    Модель-трансгендер впервые станет девушкой месяца в Playboy

    4 комментария
    • Фото: supa_ines / instagram.com
    <nobr>Модель-трансгендер</nobr> впервые станет девушкой месяца в Playboy

    Модель-трансгендер впервые станет девушкой месяца в Playboy

    <nobr>Модель-трансгендер</nobr> впервые станет девушкой месяца в Playboy
  • Фото: supa_ines / instagram.com

    • Журнал Playboy выбрал ноябрьской девушкой месяца трансгендерную модель Инес Рау. В истории журнала это произошло в первый раз.

    Как пишет TJournal, Инес Рау, француженка северно-африканского происхождения, уже появлялась в Playboy, в марте 2014 года ее фото было опубликовано на сайте журнала. Кроме того, она попадала на обложки Luvre и Vogue.

    Инес Рау: «Во время этой фотосессии для Playboy я думала о самых сложных днях моего детства. Теперь же все происходящее делает меня счастливой. Не думала, что я стану девушкой месяца в Playboy. Это самый красивый комплимент, который мне доводилось получать».

    Сейчас Инес Рау 24 года, операцию по смене пола она сделала в 15 лет. Затем переехала в Нью-Йорк, выступала на концертах диджеев и позже сделала карьеру модели. Кроме того, Рау профессионально занималась тайским боксом и кикбоксингом.

    Девушкой месяца, или «подружкой Playboy», становится модель, которая появляется на развороте журнала с краткой биографией и откровенными фото. Все «девушки месяца» участвуют в ежегодном празднике Playboy.

    Ноябрьский номер Playboy посвящен памяти основателя журнала Хью Хефнера. Именно он в начале 80-х привел на обложку журнала первого трансгендера Кэролайн Коссей, активистку и актрису, снявшуюся в фильме о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru