Модель-трансгендер впервые станет девушкой месяца в Playboy

Журнал Playboy выбрал ноябрьской девушкой месяца трансгендерную модель Инес Рау. В истории журнала это произошло в первый раз.
Как пишет TJournal, Инес Рау, француженка северно-африканского происхождения, уже появлялась в Playboy, в марте 2014 года ее фото было опубликовано на сайте журнала. Кроме того, она попадала на обложки Luvre и Vogue.
Инес Рау: «Во время этой фотосессии для Playboy я думала о самых сложных днях моего детства. Теперь же все происходящее делает меня счастливой. Не думала, что я стану девушкой месяца в Playboy. Это самый красивый комплимент, который мне доводилось получать».
Сейчас Инес Рау 24 года, операцию по смене пола она сделала в 15 лет. Затем переехала в Нью-Йорк, выступала на концертах диджеев и позже сделала карьеру модели. Кроме того, Рау профессионально занималась тайским боксом и кикбоксингом.
Девушкой месяца, или «подружкой Playboy», становится модель, которая появляется на развороте журнала с краткой биографией и откровенными фото. Все «девушки месяца» участвуют в ежегодном празднике Playboy.
Ноябрьский номер Playboy посвящен памяти основателя журнала Хью Хефнера. Именно он в начале 80-х привел на обложку журнала первого трансгендера Кэролайн Коссей, активистку и актрису, снявшуюся в фильме о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз».
Инес Рау: «Во время этой фотосессии для Playboy я думала о самых сложных днях моего детства. Теперь же все происходящее делает меня счастливой. Не думала, что я стану девушкой месяца в Playboy. Это самый красивый комплимент, который мне доводилось получать».
Сейчас Инес Рау 24 года, операцию по смене пола она сделала в 15 лет. Затем переехала в Нью-Йорк, выступала на концертах диджеев и позже сделала карьеру модели. Кроме того, Рау профессионально занималась тайским боксом и кикбоксингом.
Девушкой месяца, или «подружкой Playboy», становится модель, которая появляется на развороте журнала с краткой биографией и откровенными фото. Все «девушки месяца» участвуют в ежегодном празднике Playboy.
Ноябрьский номер Playboy посвящен памяти основателя журнала Хью Хефнера. Именно он в начале 80-х привел на обложку журнала первого трансгендера Кэролайн Коссей, активистку и актрису, снявшуюся в фильме о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз».
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