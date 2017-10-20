Милонов потребовал запретить Playboy из-за трансгендера на обложке

Депутат Виталий Милонов потребовал запретить продажу в России выпуска журнала Playboy с трансгендером на обложке. Он уже обратился с соответствующим заявлением в Роскомнадзор.
Как сообщает сайт Вести.Ru, парламентарий считает появление на прилавках такого журнала открытой пропагандой операций по смене пола, что приведет к «падению очередного бастиона морали российского общества».
Виталий Милонов: «Сам факт появления человека, совершившего над собой некие операционные вмешательства, благодаря которым он стал отдаленно напоминать женщину, — это уже попытка пропаганды девиации, неуважительный жест в сторону традиционного большинства».
Депутат уверен, что Playboy должен изменить свою информационную политику в России и не допускать на своих страницах даже намека на пропаганду гомосексуализма «и иных девиаций, находящихся на грани психических расстройств».
Ранее сообщалось, что на обложке ноябрьского выпуска Playboy, посвященного памяти основателя журнала Хью Хефнера, появится трансгендерная модель Инес Рау, француженка северноафриканского происхождения.
Виталий Милонов: «Сам факт появления человека, совершившего над собой некие операционные вмешательства, благодаря которым он стал отдаленно напоминать женщину, — это уже попытка пропаганды девиации, неуважительный жест в сторону традиционного большинства».
Депутат уверен, что Playboy должен изменить свою информационную политику в России и не допускать на своих страницах даже намека на пропаганду гомосексуализма «и иных девиаций, находящихся на грани психических расстройств».
Ранее сообщалось, что на обложке ноябрьского выпуска Playboy, посвященного памяти основателя журнала Хью Хефнера, появится трансгендерная модель Инес Рау, француженка северноафриканского происхождения.
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