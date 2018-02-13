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    Совравший о встрече с Путиным глава МИД Нидерландов подал в отставку

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    Совравший о встрече с Путиным глава МИД Нидерландов подал в отставку

    Совравший о встрече с Путиным глава МИД Нидерландов подал в отставку

    Совравший о встрече с Путиным глава МИД Нидерландов подал в отставку
  • Фото: Associated Press © 2018, Soeren Stache

    • Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку из-за скандала, связанного с его ложью о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году.

    О своем решении Зейлстра сообщил в ходе дебатов в национальном парламенте, передает ТАСС.

    Свою ложь министр назвал главной ошибкой в политической карьере. А желание уйти в отставку объяснил тем, что Нидерландам нужен министр, «которому можно полностью доверять».

    Зейлстра на протяжении нескольких лет утверждал, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал его слова о «великой России, в состав которой должны войти Белоруссия, Украина и страны Прибалтики». В недавнем интервью газете Volkskrant министр признался, что солгал о присутствии на встрече, однако слова о «великой России» якобы получены от надежного источника и являются правдой.

    Ранее сегодня слова Зейлстры прокомментировали в российском посольстве в Нидерландах. Там подчеркнули, что попытки приписать России «великодержавные амбиции», стремление воссоздать «советскую империю» не выдерживают никакой критики.

    Нидерланды уже официально сообщили российской стороне об отмене запланированного визита Зейлстры в Россию. Завтра он должен был встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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