Глава МИД Нидерландов признался в многолетней лжи о встрече с Путиным

Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что на протяжении долгих лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Речь идет о событиях 2006 года, когда он работал в нефтегазовой компании Shell. Зейлстра утверждал, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал его слова о «великой России, в состав которой должны войти Белоруссия, Украина и страны Прибалтики».
Бывший гендиректор Shell Йерун Ван дер Вир, действительно присутствовавший на той встрече с Путиным, настаивает на том, что Зейлстра в ней не участвовал. Отвечая на это заявление в интервью газете Volkskrant, министр признался, что действительно солгал.
При этом он пояснил, что «одолжил» детали встречи и переговоров у источника, который в действительности присутствовал на встрече, но которого он хотел защитить.
Хальбе Зейлстра: «Я счел, что это важная геополитическая история, которая может иметь потенциально серьезные последствия. Я включил себя в эту историю, чтобы быть уверенным в том, что раскрытая информация не будет связана с тем человеком, который действительно был там. Потому что это могло иметь последствия для него и его компании. Разумно ли было так поступать, чтобы защитить источник? Неразумно. Но информация верна».
Признание министра вызвало бурную реакцию в рядах голландской оппозиции. Партия труда и Партия свободы потребовали проведения дебатов в национальном парламенте по данному вопросу, причем в срочном порядке — до того, как Зейлстра отправится в Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Лидер Партии свободы Герт Вилдерс обратил внимание на то, что Зейлстра «сам занимается дезинформацией, в то время как Нидерланды обвиняют Россию в распространении фейковых новостей». Депутат Партии труда Лилианне Плумен заявила, что теперь «на кону стоит доверие не только к Зейлстре, но и ко всем Нидерландам».
Бывший гендиректор Shell Йерун Ван дер Вир, действительно присутствовавший на той встрече с Путиным, настаивает на том, что Зейлстра в ней не участвовал. Отвечая на это заявление в интервью газете Volkskrant, министр признался, что действительно солгал.
При этом он пояснил, что «одолжил» детали встречи и переговоров у источника, который в действительности присутствовал на встрече, но которого он хотел защитить.
Хальбе Зейлстра: «Я счел, что это важная геополитическая история, которая может иметь потенциально серьезные последствия. Я включил себя в эту историю, чтобы быть уверенным в том, что раскрытая информация не будет связана с тем человеком, который действительно был там. Потому что это могло иметь последствия для него и его компании. Разумно ли было так поступать, чтобы защитить источник? Неразумно. Но информация верна».
Na jaren liegen over zijn ontmoeting met Poetin, claimt Zijlstra nu: ’Ik wilde zo mijn bron beschermen’. Lees het hele interview met hem hier: https://t.co/vclZIgKrUe pic.twitter.com/g3LKb4wZpC— de Volkskrant (@volkskrant) 12 февраля 2018 г.
Признание министра вызвало бурную реакцию в рядах голландской оппозиции. Партия труда и Партия свободы потребовали проведения дебатов в национальном парламенте по данному вопросу, причем в срочном порядке — до того, как Зейлстра отправится в Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Лидер Партии свободы Герт Вилдерс обратил внимание на то, что Зейлстра «сам занимается дезинформацией, в то время как Нидерланды обвиняют Россию в распространении фейковых новостей». Депутат Партии труда Лилианне Плумен заявила, что теперь «на кону стоит доверие не только к Зейлстре, но и ко всем Нидерландам».
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