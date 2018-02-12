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    Глава МИД Нидерландов признался в многолетней лжи о встрече с Путиным

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    Глава МИД Нидерландов признался в многолетней лжи о встрече с Путиным

    Глава МИД Нидерландов признался в многолетней лжи о встрече с Путиным

    Глава МИД Нидерландов признался в многолетней лжи о встрече с Путиным
  • Фото: Associated Press © 2018, Soeren Stache

    • Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что на протяжении долгих лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Речь идет о событиях 2006 года, когда он работал в нефтегазовой компании Shell. Зейлстра утверждал, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал его слова о «великой России, в состав которой должны войти Белоруссия, Украина и страны Прибалтики».

    Бывший гендиректор Shell Йерун Ван дер Вир, действительно присутствовавший на той встрече с Путиным, настаивает на том, что Зейлстра в ней не участвовал. Отвечая на это заявление в интервью газете Volkskrant, министр признался, что действительно солгал.

    При этом он пояснил, что «одолжил» детали встречи и переговоров у источника, который в действительности присутствовал на встрече, но которого он хотел защитить.

    Хальбе Зейлстра: «Я счел, что это важная геополитическая история, которая может иметь потенциально серьезные последствия. Я включил себя в эту историю, чтобы быть уверенным в том, что раскрытая информация не будет связана с тем человеком, который действительно был там. Потому что это могло иметь последствия для него и его компании. Разумно ли было так поступать, чтобы защитить источник? Неразумно. Но информация верна».


    Признание министра вызвало бурную реакцию в рядах голландской оппозиции. Партия труда и Партия свободы потребовали проведения дебатов в национальном парламенте по данному вопросу, причем в срочном порядке — до того, как Зейлстра отправится в Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    Лидер Партии свободы Герт Вилдерс обратил внимание на то, что Зейлстра «сам занимается дезинформацией, в то время как Нидерланды обвиняют Россию в распространении фейковых новостей». Депутат Партии труда Лилианне Плумен заявила, что теперь «на кону стоит доверие не только к Зейлстре, но и ко всем Нидерландам».

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