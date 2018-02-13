Посольство РФ в Нидерландах отреагировало на ложь министра о встрече с Путиным

Посольство России в Нидерландах прокомментировало поступок главы голландского МИД Хальбе Зейлстры, совравшего о своем присутствии на встрече с Владимиром Путиным в 2006 году.
Зейлстра на протяжении нескольких лет утверждал, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал его слова о «великой России, в состав которой должны войти Белоруссия, Украина и страны Прибалтики». В недавнем интервью газете Volkskrant министр признался, что солгал о присутствии на встрече, однако слова о «великой России» якобы получены от надежного источника и являются правдой.
В официальном комментарии посольства РФ в Нидерландах, оказавшемся в распоряжении НТВ, говорится, что дипломаты не вправе комментировать их оценки поступка господина Зейлстры, так как рассматривают это в качестве внутреннего дела Голландии.
Из сообщения посольства: «Вместе с тем не можем оставить без реакции упорно насаждаемые в голландском общественном мнении представления об агрессивных намерениях российского руководства, к чему, как мы видим, и подверстывается вся эта история с мнимым участием Х. Зейлстры в беседе с В. В. Путиным».
Отмечается, что попытки приписать России «великодержавные амбиции», стремление воссоздать «советскую империю» не выдерживают никакой критики. Об этом говорят лишь те, кто, по мнению дипломатов, заинтересован в создании из России образа врага, кто под шумок о пресловутой «российской угрозе» продвигает на восток военную инфраструктуру НАТО, сознательно провоцируя военную конфронтацию.
Из сообщения посольства: «Достойно сожаления, что возникшая у кого-то в воспаленном воображении идея российского руководства, одержимого манией создания „Великой России“, охотно тиражируется сейчас в голландском информационном пространстве. Более того, подается как нечто само собой разумеющееся и не требующее каких-либо доказательств. Не это ли является примером распространения „фейковых новостей“, направленных против нашей страны?»
В посольстве выразили надежду, что здравый смысл восторжествует и, в конечном счете, «в Гааге вернутся к пониманию того, что Россия — незаменимый партнер в борьбе с новыми вызовами и угрозами».
В официальном комментарии посольства РФ в Нидерландах, оказавшемся в распоряжении НТВ, говорится, что дипломаты не вправе комментировать их оценки поступка господина Зейлстры, так как рассматривают это в качестве внутреннего дела Голландии.
Из сообщения посольства: «Вместе с тем не можем оставить без реакции упорно насаждаемые в голландском общественном мнении представления об агрессивных намерениях российского руководства, к чему, как мы видим, и подверстывается вся эта история с мнимым участием Х. Зейлстры в беседе с В. В. Путиным».
Отмечается, что попытки приписать России «великодержавные амбиции», стремление воссоздать «советскую империю» не выдерживают никакой критики. Об этом говорят лишь те, кто, по мнению дипломатов, заинтересован в создании из России образа врага, кто под шумок о пресловутой «российской угрозе» продвигает на восток военную инфраструктуру НАТО, сознательно провоцируя военную конфронтацию.
Из сообщения посольства: «Достойно сожаления, что возникшая у кого-то в воспаленном воображении идея российского руководства, одержимого манией создания „Великой России“, охотно тиражируется сейчас в голландском информационном пространстве. Более того, подается как нечто само собой разумеющееся и не требующее каких-либо доказательств. Не это ли является примером распространения „фейковых новостей“, направленных против нашей страны?»
В посольстве выразили надежду, что здравый смысл восторжествует и, в конечном счете, «в Гааге вернутся к пониманию того, что Россия — незаменимый партнер в борьбе с новыми вызовами и угрозами».
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