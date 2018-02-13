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    Начата процедура банкротства «ВИМ-Авиа»

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    Начата процедура банкротства «ВИМ-Авиа»

    Начата процедура банкротства <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа».

    Судья Арбитражного суда Татарстана: «Ввести в отношении „ВИМ-Авиа“ процедуру банкротства — наблюдение».

    Также суд назначил дату следующего заседания по делу о банкротстве. Оно состоится 14 июня 2018 года, передает ТАСС.

    Иск о банкротстве был подан АО «Спектр-Авиа» (Ульяновская область) 21 ноября 2017 года, сумма требований — 3,7 млн рублей.

    С конца сентября 2017 года «ВИМ-Авиа», которая входила в десятку крупнейших авиакомпаний страны, начала массово задерживать рейсы, а 16 октября прекратила полеты.

    смотретьВозбуждено уголовное дело о долгах по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа»
    Возбуждено уголовное дело о долгах по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа»
    Ранее против совладельца компании Рашида Мурсекаева возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Он уехал из России. В декабре 2017 года Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по ситуации вокруг авиакомпании, связанное с долгами по зарплате.

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