Начата процедура банкротства «ВИМ-Авиа»

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении авиакомпании
«ВИМ-Авиа».
Судья Арбитражного суда Татарстана: «Ввести в отношении „ВИМ-Авиа“ процедуру банкротства — наблюдение».
Также суд назначил дату следующего заседания по делу о банкротстве. Оно состоится 14 июня 2018 года, передает ТАСС.
Иск о банкротстве был подан АО «Спектр-Авиа» (Ульяновская область) 21 ноября 2017 года, сумма требований — 3,7 млн рублей.
С конца сентября 2017 года «ВИМ-Авиа», которая входила в десятку крупнейших авиакомпаний страны, начала массово задерживать рейсы, а 16 октября прекратила полеты.
Ранее против совладельца компании Рашида Мурсекаева возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Он уехал из России. В декабре 2017 года Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по ситуации вокруг авиакомпании, связанное с долгами по зарплате.
Также суд назначил дату следующего заседания по делу о банкротстве. Оно состоится 14 июня 2018 года, передает ТАСС.
Иск о банкротстве был подан АО «Спектр-Авиа» (Ульяновская область) 21 ноября 2017 года, сумма требований — 3,7 млн рублей.
С конца сентября 2017 года «ВИМ-Авиа», которая входила в десятку крупнейших авиакомпаний страны, начала массово задерживать рейсы, а 16 октября прекратила полеты.
Ранее против совладельца компании Рашида Мурсекаева возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Он уехал из России. В декабре 2017 года Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по ситуации вокруг авиакомпании, связанное с долгами по зарплате.
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