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    Возбуждено уголовное дело о долгах по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа». авиакомпании, аресты, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВозбуждено уголовное дело о долгах по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа»

    Возбуждено уголовное дело о долгах по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа»

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    Возбуждено уголовное дело о долгах по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа»

    Возбуждено уголовное дело о долгах по зарплате сотрудникам <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

      Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Теперь оно касается долгов по зарплате, которых накопилось так много, что бывшие сотрудники уже порывались устроить голодовку.

      «ВИМ-Авиа» должна свои сотрудникам минимум 490 миллионов рублей. Такую цифру назвали в СКР и возбудили уголовное дело по фактам невыплаты зарплат. В ведомстве считают, что руководство авиакомпании допустило их «умышленно, действуя из личной заинтересованности». Накануне 8 бывших и нынешних сотрудников перевозчика пытались устроить голодовку в зале ожидания аэропорта Домодедово именно из-за долгов по зарплате.

      С конца сентября «ВИМ-Авиа», которая входила в десятку крупнейших авиакомпаний страны, начала массово задерживать рейсы, а 16 октября прекратила полеты. Ранее против совладельца компании Рашида Мурсекаева возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Он уехал из России.

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