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    «Прогресс» отделился от ракеты «Союз» и вышел на промежуточную орбиту. запуски ракет, космос, МКС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Прогресс» отделился от ракеты «Союз» и вышел на промежуточную орбиту

    «Прогресс» отделился от ракеты «Союз» и вышел на промежуточную орбиту

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    • Фото: roscosmos.ru
    «Прогресс» отделился от ракеты «Союз» и вышел на промежуточную орбиту

    «Прогресс» отделился от ракеты «Союз» и вышел на промежуточную орбиту

    «Прогресс» отделился от ракеты «Союз» и вышел на промежуточную орбиту
    • Фото: roscosmos.ru

      • Ракета-носитель «Союз 2.1а» вывела космический грузовой корабль «Прогресс МС-08» на промежуточную орбиту.

      «Прогресс» отделился от третьей ступени ракеты и вышел на траекторию полета к Международной космической станции. Теперь управление космическим грузовиком взяли на себя специалисты Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС.

      «Прогрессу», который стартовал с Байконура в 11:13 мск, предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в том числе топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии. Кроме того, космонавты получат оборудование, которое необходимо для эксперимента ICARUS по мониторингу миграций диких животных.

      «Прогресс МС-08» должен был отправиться к МКС по двухвитковой системе, которая позволяет сократить время полета до 3,5 часа, 11 февраля. Однако в результате в силу баллистических условий корабль вылетел по традиционной двухсуточной схеме — от старта до стыковки пройдет около 50 часов.

      Теперь короткую двухвитковую схему полета планируют испытать в июле при запуске «Прогресса МС-10».

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