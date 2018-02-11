Запуск «Прогресса МС-08» к МКС отложен

Ракета
«Союз-2.1А» с кораблем «Прогресс МС-08» не стартовала в назначенное время с Байконура.
Запуск «Прогресса МС-08» к МКС перенесен на резервную дату. В «Роскосмосе» заявили, что во время запуска на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей. Причины устанавливаются, передает РИА Новости.
Ракета «Союз-2.1А» должна была вывести грузовой корабль на орбиту. Планировалось, что «Прогресс» впервые в истории совершит полет до Международной космической станции по укороченной двухвитковой системе — за три с половиной часа.
По словам источника «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли, запуск перенесен на вторник, 13 февраля.
Источник: «Очередная попытка запуска будет предпринята во вторник. Корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось. Будет предпринята двухсуточная схема».
Самый быстрый способ попасть на МКС в настоящее время — полет по четырехвитковой схеме. Традиционно от старта до стыковки проходит около 50 часов.
Ракета «Союз-2.1А» должна была вывести грузовой корабль на орбиту. Планировалось, что «Прогресс» впервые в истории совершит полет до Международной космической станции по укороченной двухвитковой системе — за три с половиной часа.
По словам источника «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли, запуск перенесен на вторник, 13 февраля.
Источник: «Очередная попытка запуска будет предпринята во вторник. Корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось. Будет предпринята двухсуточная схема».
Самый быстрый способ попасть на МКС в настоящее время — полет по четырехвитковой схеме. Традиционно от старта до стыковки проходит около 50 часов.
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