Ракета «Союз» с кораблем «Прогресс МС-08» стартовала к МКС

Ракета
«Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-08» стартовала сегодня с Байконура к Международной космической станции.
Запуск «Прогресса МС-08» должен был состояться 11 февраля, но поступила команда на автоматическое выключение двигателей. Причиной, как сообщалось, стал отказ одного из каналов бортового компьютера. В результате старт был перенесен на резервную дату — 13 февраля.
Ракета «Союз» с кораблем стартовала с Байконура к МКС сегодня. Запуск состоялся в 11:13 с шестой площадки. Первая ступень отделилась через 20 секунд полета.
Транспортный грузовой корабль доставит на борт МКС топливо, продукты, воду и другие грузы, которые необходимы на станции. Всего на «Прогрессе» 2,5 тонны грузов.
Планировалось, что «Прогресс МС-08» полетит к МКС по двухвитковой системе и прибудет к станции за рекордный срок примерно в 3,5 часа. Но из-за баллистических условий корабль отправился к МКС по традиционной двухсуточной системе, по которой путь от старта до стыковки занимает около 50 часов.
Теперь короткую схему стыковки, по которой корабль будет делать только два витка вокруг Земли, планируют отработать в июле при запуске «Прогресса МС-10». Позднее ее планируют применить и на пилотируемых кораблях «Союз МС».
Ракета «Союз» с кораблем стартовала с Байконура к МКС сегодня. Запуск состоялся в 11:13 с шестой площадки. Первая ступень отделилась через 20 секунд полета.
Транспортный грузовой корабль доставит на борт МКС топливо, продукты, воду и другие грузы, которые необходимы на станции. Всего на «Прогрессе» 2,5 тонны грузов.
Планировалось, что «Прогресс МС-08» полетит к МКС по двухвитковой системе и прибудет к станции за рекордный срок примерно в 3,5 часа. Но из-за баллистических условий корабль отправился к МКС по традиционной двухсуточной системе, по которой путь от старта до стыковки занимает около 50 часов.
Теперь короткую схему стыковки, по которой корабль будет делать только два витка вокруг Земли, планируют отработать в июле при запуске «Прогресса МС-10». Позднее ее планируют применить и на пилотируемых кораблях «Союз МС».
Комментарии