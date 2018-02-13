Что с лицом: почему специалисты не верят, что интервью CBS дал настоящий Родченков

Телеканал CBS показал новое интервью бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Американцы ждали свежую порцию разоблачений от беглого информатора. Но самым обсуждаемым стало то, каким Родченков предстал перед зрителями. У многих зародился простой вопрос — а он ли это? Ведь даже на суде по делу российских спортсменов он разрешил показывать только свои руки, а тут появился перед камерой в новом облике.
Даже пластические хирурги не могут ответить на этот вопрос однозначно. С одной стороны, вроде как, эти два человека действительно похожи: по расположению глаз, по пропорциям лица. Кто-то из врачей даже предположил, что информатора WADA просто накачали ботоксом.
С другой стороны, у каждого человека есть уникальные индивидуальные особенности, как, скажем, пальцы. Или форма ушной раковины. И тут специалисты заметили явное несоответствие.
Тимур Нугаев, пластический хирург: «Форма ушной раковины похожа, но, если присмотреться, рисунок совершенно другой. Форму уха таким образом поменять невозможно. И в этом нет необходимости. Если человек меняет внешность для того, чтобы его не узнавали, он будет ориентировать на что-то другое».
Но если допустить, что в эфире действительно был Родченков, то зачем же его «засветили»?
Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в запасе: «Этого человека могут либо отравить, либо удушить, либо он сам где-то в ванной повесится. Сегодня за его жизнь я не дам и ломаного гроша. Пройдут Олимпийские игры, скандал будет утихать, Родченков уже никому не нужен. И, как следствие, на Родченкове, как и на Литвиненко, можно сделать очень хороший бизнес, развернув антироссийскую компанию в связи в его гибелью».
И это кажется похожим на правду. Тем более, что никаких новых сенсаций у беглого химика, судя по всему, не припасено. Во всяком случае, в эфире CBS он упорно повторял старые истории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал интервью Родченкова. Он заявил, что воспринимать всерьез слова человека, страдающего психологическими или даже психическими проблемами, сложно.
С другой стороны, у каждого человека есть уникальные индивидуальные особенности, как, скажем, пальцы. Или форма ушной раковины. И тут специалисты заметили явное несоответствие.
Тимур Нугаев, пластический хирург: «Форма ушной раковины похожа, но, если присмотреться, рисунок совершенно другой. Форму уха таким образом поменять невозможно. И в этом нет необходимости. Если человек меняет внешность для того, чтобы его не узнавали, он будет ориентировать на что-то другое».
Но если допустить, что в эфире действительно был Родченков, то зачем же его «засветили»?
Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в запасе: «Этого человека могут либо отравить, либо удушить, либо он сам где-то в ванной повесится. Сегодня за его жизнь я не дам и ломаного гроша. Пройдут Олимпийские игры, скандал будет утихать, Родченков уже никому не нужен. И, как следствие, на Родченкове, как и на Литвиненко, можно сделать очень хороший бизнес, развернув антироссийскую компанию в связи в его гибелью».
И это кажется похожим на правду. Тем более, что никаких новых сенсаций у беглого химика, судя по всему, не припасено. Во всяком случае, в эфире CBS он упорно повторял старые истории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал интервью Родченкова. Он заявил, что воспринимать всерьез слова человека, страдающего психологическими или даже психическими проблемами, сложно.
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