Эксперт сократил до двух число версий крушения Ан-148 в Подмосковье

Среди главных версий крушения самолета
Ан-148 сейчас называют возгорание в двигателе, возможное обледенение или ошибку пилотирования. По словам специалистов, версия теракта маловероятна — на деталях не обнаружили следов взрывчатки. О том, что могло произойти с Ан-148, НТВ рассказал авиационный эксперт, заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Юрий Сытник: «Версию возгорания двигателя я бы не рассматривал, поскольку отказ одного двигателя не влияет на безопасность полета. В случае отказа двух двигателей снижение было бы плавным, командир бы искал место приземления. Но невероятно, чтобы два двигателя отказали сразу».
Следов взрывчатки специалисты не обнаружили, поэтому версия теракта отпадает. Однако останки самолета разбросаны на большом расстоянии. Все это говорит о том, что самолет разваливался в воздухе, считает эксперт.
Юрий Сытник: «Если двигатель, шасси, тяжелые детали упали вместе и взорвались, то, скорее всего, здесь ситуация чисто аэродинамическая. Ведь никто не отменил версию, что самолет был на высоте около 2000 метров, затем снизился на 1500, затем опять пытался подняться. Это говорит о том, что самолетом пилоты управляли. Почему потеряли 300 метров, почему пытались восстановить прежний режим? Это говорит как раз об ошибке экипажа или о том, что какое-то метеоявление повлияло на этот самолет и экипажу пришлось восстанавливать режим».
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Следов взрывчатки специалисты не обнаружили, поэтому версия теракта отпадает. Однако останки самолета разбросаны на большом расстоянии. Все это говорит о том, что самолет разваливался в воздухе, считает эксперт.
Юрий Сытник: «Если двигатель, шасси, тяжелые детали упали вместе и взорвались, то, скорее всего, здесь ситуация чисто аэродинамическая. Ведь никто не отменил версию, что самолет был на высоте около 2000 метров, затем снизился на 1500, затем опять пытался подняться. Это говорит о том, что самолетом пилоты управляли. Почему потеряли 300 метров, почему пытались восстановить прежний режим? Это говорит как раз об ошибке экипажа или о том, что какое-то метеоявление повлияло на этот самолет и экипажу пришлось восстанавливать режим».
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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