Спасатели обследовали площадь в 8 га в районе крушения Ан-148

Сегодня спасатели нашли второй черный ящик
Ан-148 — его изучают специалисты МАК. Известно, что состояние самописца удовлетворительное. На месте работают сотрудники МЧС и Росгвардии, а также специальная техника. Сейчас главная цель — найти тела погибших, чтобы провести экспертизу ДНК. Детали самолета разлетелись более чем на километр. В небе — несколько беспилотников и вертолетов МЧС.
По данным МЧС России, в ходе поисковых работ спасатели обследовали площадь в 8 га. Обнаружены многочисленные фрагменты тел погибших и множество обломков лайнера.
Как отмечает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко, территория поселка Степановское по-прежнему оцеплена. По его словам, сотрудники МЧС буквально плечом к плечу ходят и разыскивают обломки, а также останки тел.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Как отмечает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко, территория поселка Степановское по-прежнему оцеплена. По его словам, сотрудники МЧС буквально плечом к плечу ходят и разыскивают обломки, а также останки тел.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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