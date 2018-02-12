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    Спасатели обследовали площадь в 8 га в районе крушения Ан-148. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, Московская область, поисковые операции, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели обследовали площадь в 8 га в районе крушения Ан-148

    Спасатели обследовали площадь в 8 га в районе крушения Ан-148

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    Спасатели обследовали площадь в 8 га в районе крушения <nobr>Ан-148</nobr>

    Спасатели обследовали площадь в 8 га в районе крушения Ан-148

    Спасатели обследовали площадь в 8 га в районе крушения <nobr>Ан-148</nobr>

      Сегодня спасатели нашли второй черный ящик Ан-148 — его изучают специалисты МАК. Известно, что состояние самописца удовлетворительное. На месте работают сотрудники МЧС и Росгвардии, а также специальная техника. Сейчас главная цель — найти тела погибших, чтобы провести экспертизу ДНК. Детали самолета разлетелись более чем на километр. В небе — несколько беспилотников и вертолетов МЧС.

      По данным МЧС России, в ходе поисковых работ спасатели обследовали площадь в 8 га. Обнаружены многочисленные фрагменты тел погибших и множество обломков лайнера.

      Как отмечает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко, территория поселка Степановское по-прежнему оцеплена. По его словам, сотрудники МЧС буквально плечом к плечу ходят и разыскивают обломки, а также останки тел.



      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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