Медведев подписал постановление о турнире для отстраненных от Олимпиады россиян

Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении альтернативных соревнований для отстраненных от Игр в Пхёнчхане спортсменов.
Соревнования пройдут по ряду олимпийских и паралимпийских дисциплин. Их победители и призеры получат вознаграждение, аналогичное тому, что положено триумфаторам Игр в Пхёнчхане.
Соревнования будут открытыми, то есть на них, помимо россиян, могут заявиться спортсмены из других стран.
Организацией турнира займется министерство спорта, заявил Медведев на совещании с вице-премьерами РФ.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Я подписал постановление, которым Минспорту предписывается провести открытые спортивные соревнования по ряду как олимпийских, так и паралимпийских дисциплин с выплатой положенных вознаграждений».
Ранее Владимир Путин поручил проработать рекламную кампанию для этих соревнований.
На встрече с олимпийцами в конце января президент попросил у атлетов прощения за то, что Россия не смогла защитить их от нападок и давления извне во время допингового скандала и принятия решения о допуске на Олимпийские игры.
Соревнования будут открытыми, то есть на них, помимо россиян, могут заявиться спортсмены из других стран.
Организацией турнира займется министерство спорта, заявил Медведев на совещании с вице-премьерами РФ.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Я подписал постановление, которым Минспорту предписывается провести открытые спортивные соревнования по ряду как олимпийских, так и паралимпийских дисциплин с выплатой положенных вознаграждений».
Ранее Владимир Путин поручил проработать рекламную кампанию для этих соревнований.
На встрече с олимпийцами в конце января президент попросил у атлетов прощения за то, что Россия не смогла защитить их от нападок и давления извне во время допингового скандала и принятия решения о допуске на Олимпийские игры.
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