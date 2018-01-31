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    Песков: премии соревнований для не попавших на Игры атлетов будут эквивалентны олимпийским. Олимпиада, Путин, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков: премии соревнований для не попавших на Игры атлетов будут эквивалентны олимпийским

    Песков: премии соревнований для не попавших на Игры атлетов будут эквивалентны олимпийским

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    Песков: премии соревнований для не попавших на Игры атлетов будут эквивалентны олимпийским

    Песков: премии соревнований для не попавших на Игры атлетов будут эквивалентны олимпийским

      Президент поручил провести отдельные соревнования для атлетов из олимпийской сборной России, которые не получили допуск на Игры в южнокорейском Пхёнчхане. Победители этих состязаний получат призовые на уровне не ниже «олимпийских премий».

      Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о решении президента по атлетам, которые не получили допуск на Олимпиаду в Корее, передает ТАСС.

      Дмитрий Песков: «Путин напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх».

      Также, как сообщил Песков, Путин поручил проработать рекламную кампанию для этих соревнований. Хотя, по словам пресс-секретаря главы государства, еще не принято решение о сроках проведения этих соревнований и о том, будут ли на них допущены иностранные спортсмены.

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      Также Путин сегодня встретился с атлетами, отправляющимися на Игры в Пхёнчхан. Он извинился перед ними за то, что Россия не смогла оградить их от нападок, и поддержал перед отправкой в Корею.

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