Песков: премии соревнований для не попавших на Игры атлетов будут эквивалентны олимпийским

Президент поручил провести отдельные соревнования для атлетов из олимпийской сборной России, которые не получили допуск на Игры в южнокорейском Пхёнчхане. Победители этих состязаний получат призовые на уровне не ниже «олимпийских премий».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о решении президента по атлетам, которые не получили допуск на Олимпиаду в Корее, передает ТАСС.
Дмитрий Песков: «Путин напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх».
Также, как сообщил Песков, Путин поручил проработать рекламную кампанию для этих соревнований. Хотя, по словам пресс-секретаря главы государства, еще не принято решение о сроках проведения этих соревнований и о том, будут ли на них допущены иностранные спортсмены.
Также Путин сегодня встретился с атлетами, отправляющимися на Игры в Пхёнчхан. Он извинился перед ними за то, что Россия не смогла оградить их от нападок, и поддержал перед отправкой в Корею.
Дмитрий Песков: «Путин напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх».
Также, как сообщил Песков, Путин поручил проработать рекламную кампанию для этих соревнований. Хотя, по словам пресс-секретаря главы государства, еще не принято решение о сроках проведения этих соревнований и о том, будут ли на них допущены иностранные спортсмены.
Также Путин сегодня встретился с атлетами, отправляющимися на Игры в Пхёнчхан. Он извинился перед ними за то, что Россия не смогла оградить их от нападок, и поддержал перед отправкой в Корею.
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