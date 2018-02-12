СК: Ан-148 был цел до столкновения с землей

В Следственном комитете опровергли появившуюся информацию о том, что самолет «Саратовских авиалиний» якобы взорвался в воздухе.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: « Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета».
Она добавила, что для расследования катастрофы создана следственная группа, в которую вошли более 100 человек, — они одновременно работают в нескольких регионах, передает «Интерфакс». Как уточнила Петренко, проводятся обыски и изымаются документы в офисе «Саратовских авиалиний», кроме того, в аэропортах проводится выемка документации по обслуживанию Ан-148 и медосмотру членов экипажа.
Светлана Петренко: «Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы».
По его словам, в ходе предварительного следствия будут проверены все возможные версии падения Ан-148. В частности, проверят уровень профессиональной подготовки экипажа, а также выяснят, в каком состоянии находился самолет.
Между тем в Межгосударственном авиационном комитете подтвердили, что на месте катастрофы были обнаружены оба черных ящика. Бортовые самописцы получили сильные повреждения, но, по предварительным данным, пригодны для расшифровки, сообщает ТАСС.
МАК: «На месте обнаружены и речевой, и параметрический самописцы».
В ближайшее время черные ящики доставят в лабораторию МАК, где эксперты приступят к их вскрытию. Также Межгосударственный авиационный комитет опубликовал фотографии одного из самописцев, который был найден на месте трагедии.
Напомним, Ан-148, следовавший в Орск, пропал с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами катастрофы в Подмосковье стал 71 человек.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Она добавила, что для расследования катастрофы создана следственная группа, в которую вошли более 100 человек, — они одновременно работают в нескольких регионах, передает «Интерфакс». Как уточнила Петренко, проводятся обыски и изымаются документы в офисе «Саратовских авиалиний», кроме того, в аэропортах проводится выемка документации по обслуживанию Ан-148 и медосмотру членов экипажа.
Светлана Петренко: «Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы».
По его словам, в ходе предварительного следствия будут проверены все возможные версии падения Ан-148. В частности, проверят уровень профессиональной подготовки экипажа, а также выяснят, в каком состоянии находился самолет.
Между тем в Межгосударственном авиационном комитете подтвердили, что на месте катастрофы были обнаружены оба черных ящика. Бортовые самописцы получили сильные повреждения, но, по предварительным данным, пригодны для расшифровки, сообщает ТАСС.
МАК: «На месте обнаружены и речевой, и параметрический самописцы».
В ближайшее время черные ящики доставят в лабораторию МАК, где эксперты приступят к их вскрытию. Также Межгосударственный авиационный комитет опубликовал фотографии одного из самописцев, который был найден на месте трагедии.
Напомним, Ан-148, следовавший в Орск, пропал с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами катастрофы в Подмосковье стал 71 человек.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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