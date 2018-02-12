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    СК: Ан-148 был цел до столкновения с землей. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, Московская область, поисковые операции, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК: Ан-148 был цел до столкновения с землей

    СК: Ан-148 был цел до столкновения с землей

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    СК: <nobr>Ан-148</nobr> был цел до столкновения с землей

    СК: Ан-148 был цел до столкновения с землей

    СК: <nobr>Ан-148</nobr> был цел до столкновения с землей
    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

      • В Следственном комитете опровергли появившуюся информацию о том, что самолет «Саратовских авиалиний» якобы взорвался в воздухе.

      Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: « Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета».

      Она добавила, что для расследования катастрофы создана следственная группа, в которую вошли более 100 человек, — они одновременно работают в нескольких регионах, передает «Интерфакс». Как уточнила Петренко, проводятся обыски и изымаются документы в офисе «Саратовских авиалиний», кроме того, в аэропортах проводится выемка документации по обслуживанию Ан-148 и медосмотру членов экипажа.

      Светлана Петренко: «Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы».

      По его словам, в ходе предварительного следствия будут проверены все возможные версии падения Ан-148. В частности, проверят уровень профессиональной подготовки экипажа, а также выяснят, в каком состоянии находился самолет.

      Между тем в Межгосударственном авиационном комитете подтвердили, что на месте катастрофы были обнаружены оба черных ящика. Бортовые самописцы получили сильные повреждения, но, по предварительным данным, пригодны для расшифровки, сообщает ТАСС.

      МАК: «На месте обнаружены и речевой, и параметрический самописцы».

      В ближайшее время черные ящики доставят в лабораторию МАК, где эксперты приступят к их вскрытию. Также Межгосударственный авиационный комитет опубликовал фотографии одного из самописцев, который был найден на месте трагедии.

      СК: Ан-148 был цел до столкновения с землей. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, Московская область, поисковые операции, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      СК: Ан-148 был цел до столкновения с землей. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, Московская область, поисковые операции, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      Напомним, Ан-148, следовавший в Орск, пропал с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами катастрофы в Подмосковье стал 71 человек.

      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника



      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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