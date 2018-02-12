Собянин пообещал компенсации семьям москвичей, погибших в катастрофе Ан-148

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Собянин пообещал компенсации семьям москвичей, погибших в катастрофе Ан-148

Собянин пообещал компенсации семьям москвичей, погибших в катастрофе <nobr>Ан-148</nobr>

Столичные власти выплатят дополнительные компенсации родственникам жертв крушения Ан-148. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин: «По последним данным, в катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей. Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку».

Об этом столичный градоначальник написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Между тем в пресс-службе мэрии уточнили, что размер выплат для родных погибших составит по одному миллиону рублей.

Сергей Собянин: «Еще раз соболезную всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии».

Он добавил, что столичные власти помогли сотрудникам Минтранса и МЧС организовать бесплатное размещение, питание и психологическую помощь для родственников жертв авиакатастрофы, которые прибывают в столицу из других регионов.

В свою очередь власти Петербурга и Ленинградской области также заявили о готовности оказать помощь семьям погибших.

Андрей Кибитов, пресс-секретарь мэра Санкт-Петербурга: «По последним данным, на борту разбившегося самолета Ан-48 было трое петербуржцев: Борис Кармалеев, Екатерина Бойкова и Евгений Ильинов. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил комитету по социальной политике связаться с семьями погибших и проработать вопрос адресной помощи родственникам».

Также на борту разбившегося Ан-148 находились двое жителей Ленобласти. Власти Петербурга сообщили, что размер возможной материальной помощи семьям жертв катастрофы пока уточняется. Между тем губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о том, что родственникам каждого погибшего жителя области будет выделено по одному миллиону рублей.

Погибшие Екатерина Бойкова и Владимир Усачёв, который жил в Ленобласти, работали на петербургском машиностроительном заводе «Арсенал». Об этом ТАСС сообщили на самом предприятии. Также среди погибших был 79-летний заслуженный пилот России Борис Кармалеев, который преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации.

Ранее о готовности оказать материальную поддержку семьям погибших объявили власти Подмосковья и Оренбуржья. А в «Саратовских авиалиниях» рекомендовали родственникам погибших обратиться в «АльфаСтрахование» для оформления страховых выплат, которые были установлены в размере 2 млн рублей на каждого пассажира.



Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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