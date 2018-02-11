«Саратовские авиалинии» открыли горячую линию после катастрофы Ан-148

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«Саратовские авиалинии» открыли горячую линию после катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

«Саратовские авиалинии» открыли горячую линию после катастрофы Ан-148

«Саратовские авиалинии» открыли горячую линию после катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: mreporter.ru

    • В связи с катастрофой в Подмосковье компания «Саратовские авиалинии», которой принадлежал разбившийся Ан-148, открыла горячую линию.

    «Саратовские авиалинии» распространили сообщение об открытии горячей линии, передает РИА Новости. Ее номер — 8 (8452) 997 838.

    В компании добавили, что родственники жертв крушения могут обратиться в «АльфаСтрахование» для оформления страховых выплат, которые были установлены в размере 2,025 млн рублей на каждого пассажира. Телефон для связи с «АльфаСтрахованием» — 8 800 333 0 999, электронный адрес — aviahelp@alfastrah.ru.

    Ранее также МЧС открыло горячую линию. Кроме того, в Домодедово был сформирован оперативный штаб.

    Связь с Ан-148 пропала через четыре минуты после вылета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

    Список жертв катастрофы

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    Пассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
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