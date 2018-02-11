«Саратовские авиалинии» открыли горячую линию после катастрофы Ан-148

В связи с катастрофой в Подмосковье компания «Саратовские авиалинии», которой принадлежал разбившийся
Ан-148, открыла горячую линию.
«Саратовские авиалинии» распространили сообщение об открытии горячей линии, передает РИА Новости. Ее номер — 8 (8452) 997 838.
В компании добавили, что родственники жертв крушения могут обратиться в «АльфаСтрахование» для оформления страховых выплат, которые были установлены в размере 2,025 млн рублей на каждого пассажира. Телефон для связи с «АльфаСтрахованием» — 8 800 333 0 999, электронный адрес — aviahelp@alfastrah.ru.
Ранее также МЧС открыло горячую линию. Кроме того, в Домодедово был сформирован оперативный штаб.
Связь с Ан-148 пропала через четыре минуты после вылета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Список жертв катастрофы
Самолет, который направлялся в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья вблизи села Степановское. Следственный комитет возбудил дело по статье «Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц». Следствие рассматривает разные версии случившегося.
В компании добавили, что родственники жертв крушения могут обратиться в «АльфаСтрахование» для оформления страховых выплат, которые были установлены в размере 2,025 млн рублей на каждого пассажира. Телефон для связи с «АльфаСтрахованием» — 8 800 333 0 999, электронный адрес — aviahelp@alfastrah.ru.
Ранее также МЧС открыло горячую линию. Кроме того, в Домодедово был сформирован оперативный штаб.
Связь с Ан-148 пропала через четыре минуты после вылета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Список жертв катастрофы
Самолет, который направлялся в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья вблизи села Степановское. Следственный комитет возбудил дело по статье «Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц». Следствие рассматривает разные версии случившегося.
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