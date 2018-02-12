Завоевавшие командное серебро фигуристы поблагодарили болельщиков за «домашнюю атмосферу»

Российские фигуристы стали серебряными призерами Олимпиады в Пхёнчхане в командном турнире.
Екатерина Боброва, выступавшая в танцевальной паре с Дмитрием Соловьевым в произвольной программе командного турнира, поблагодарила болельщиков за создание домашней атмосферы на олимпийской арене.
Екатерина Боброва: «Было ощущение, что выступаешь дома — так много наших флагов, мы видели, что нас поддерживали. Помню, в Ванкувере на своей первой Олимпиаде я чуть не забыла первые шаги. В Сочи трибуны чуть не снесли криком, это было определенное давление — выступать в своей стране. Здесь, и ребята то же самое рассказывали, доброта неслась на лед, выступаешь в кайф — спокойно, как с пледом и горячим чаем».
Евгения Медведева, победившая в короткой программе с мировым рекордом, отметила, что дебютировавшим на Олимпиаде россиянам удалось почувствовать магию Игр.
Евгения Медведева: «Для многих из нас это первая Олимпиада. Это реально бесценный опыт и непередаваемые эмоции. Мы все ехали сюда, чтобы почувствовать магию Олимпиады, и она есть. Мы сами ее создаем, поддерживая друг друга».
По словам Алины Загитовой, победившей в произвольной программе, выступление в олимпийском командном турнире сплотило российских фигуристов.
Алина Загитова: «Это здорово, что мы сейчас всей командой на Играх. Для меня это уже второй опыт выступления в командном турнире. Я рада, что нахожусь в этой команде. Я рада, что мы сейчас все сплотились».
Максимальное количество очков в командном турнире заработали Евгения Медведева (короткая программа), Алина Загитова (произвольная), спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (короткая). Наталья Забияко и Александр Энберт в произвольной программе спортивных пар заняли третье место. Боброва и Соловьев дважды стали третьими, Михаил Коляда в короткой программе занял восьмое место, в произвольной — второе.
К индивидуальным турнирам Боброва, Соловьев, Загитова и Медведева будут готовиться в Японии, чтобы «освободиться от давления».
Екатерина Боброва: «Было ощущение, что выступаешь дома — так много наших флагов, мы видели, что нас поддерживали. Помню, в Ванкувере на своей первой Олимпиаде я чуть не забыла первые шаги. В Сочи трибуны чуть не снесли криком, это было определенное давление — выступать в своей стране. Здесь, и ребята то же самое рассказывали, доброта неслась на лед, выступаешь в кайф — спокойно, как с пледом и горячим чаем».
Евгения Медведева, победившая в короткой программе с мировым рекордом, отметила, что дебютировавшим на Олимпиаде россиянам удалось почувствовать магию Игр.
Евгения Медведева: «Для многих из нас это первая Олимпиада. Это реально бесценный опыт и непередаваемые эмоции. Мы все ехали сюда, чтобы почувствовать магию Олимпиады, и она есть. Мы сами ее создаем, поддерживая друг друга».
По словам Алины Загитовой, победившей в произвольной программе, выступление в олимпийском командном турнире сплотило российских фигуристов.
Алина Загитова: «Это здорово, что мы сейчас всей командой на Играх. Для меня это уже второй опыт выступления в командном турнире. Я рада, что нахожусь в этой команде. Я рада, что мы сейчас все сплотились».
Максимальное количество очков в командном турнире заработали Евгения Медведева (короткая программа), Алина Загитова (произвольная), спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (короткая). Наталья Забияко и Александр Энберт в произвольной программе спортивных пар заняли третье место. Боброва и Соловьев дважды стали третьими, Михаил Коляда в короткой программе занял восьмое место, в произвольной — второе.
К индивидуальным турнирам Боброва, Соловьев, Загитова и Медведева будут готовиться в Японии, чтобы «освободиться от давления».
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