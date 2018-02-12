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Российские фигуристы досрочно завоевали серебро командного турнира на ОИ

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  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
Российские фигуристы досрочно завоевали серебро командного турнира на ОИ

Российские фигуристы досрочно завоевали серебро командного турнира на ОИ

Российские фигуристы досрочно завоевали серебро командного турнира на ОИ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Российские фигуристы гарантировали себе второе место в командном турнире на Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Это стало понятно после победы Алины Загитовой в произвольной программе в женском одиночном катании.

    Загитова заработала 158,08 балла, более чем на 20 баллов опередив соперницу из США Мираи Нагасу. В короткой программе олимпийских атлетов из России представляла Евгения Медведева, которая также одержала победу.

    Сейчас в активе россиян 58 очков. Они занимают второе место. Чемпионство себе обеспечила сборная Канады. Третьими идут американцы.

    Медаль фигуристов стала второй для олимпийских атлетов из России на Играх-2018 в Пхёнчхане. Ранее бронзу завоевал шорт-трекист Семён Елистратов.

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