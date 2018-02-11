Фигуристка Медведева побила мировой рекорд в командном турнире на Олимпиаде

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы в командных соревнованиях на Играх в Пхёнчхане.
Россиянка заняла первое место в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира, получив за прокат 81,06 балла.
Набранные Медведевой баллы вывели команду олимпийских атлетов из России на второе место по итогам коротких программ.
Прежний рекорд — 80,85 балла — также был установлен Медведевой на командном чемпионате мира в Токио в апреле прошлого года. Кроме того, россиянке принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (160,46 балла) и по сумме двух программ (241,31 балла).
Добавим, что Олимпиада в Пхёнчхане стала первой в карьере 18-летней фигуристки.
Второе место заняла итальянка Каролина Костнер, третье — канадка Кэйтлин Осмонд, передает ТАСС.
Набранные Медведевой баллы вывели команду олимпийских атлетов из России на второе место по итогам коротких программ.
Прежний рекорд — 80,85 балла — также был установлен Медведевой на командном чемпионате мира в Токио в апреле прошлого года. Кроме того, россиянке принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (160,46 балла) и по сумме двух программ (241,31 балла).
Добавим, что Олимпиада в Пхёнчхане стала первой в карьере 18-летней фигуристки.
Второе место заняла итальянка Каролина Костнер, третье — канадка Кэйтлин Осмонд, передает ТАСС.
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