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    Фигуристка Медведева побила мировой рекорд в командном турнире на Олимпиаде. Олимпиада, фигурное катание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФигуристка Медведева побила мировой рекорд в командном турнире на Олимпиаде

    Фигуристка Медведева побила мировой рекорд в командном турнире на Олимпиаде

    16 комментариев
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Фигуристка Медведева побила мировой рекорд в командном турнире на Олимпиаде

    Фигуристка Медведева побила мировой рекорд в командном турнире на Олимпиаде

    Фигуристка Медведева побила мировой рекорд в командном турнире на Олимпиаде
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

      • Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы в командных соревнованиях на Играх в Пхёнчхане.

      Россиянка заняла первое место в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира, получив за прокат 81,06 балла.

      Набранные Медведевой баллы вывели команду олимпийских атлетов из России на второе место по итогам коротких программ.

      Прежний рекорд — 80,85 балла — также был установлен Медведевой на командном чемпионате мира в Токио в апреле прошлого года. Кроме того, россиянке принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (160,46 балла) и по сумме двух программ (241,31 балла).

      Добавим, что Олимпиада в Пхёнчхане стала первой в карьере 18-летней фигуристки.

      Второе место заняла итальянка Каролина Костнер, третье — канадка Кэйтлин Осмонд, передает ТАСС.

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