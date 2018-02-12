Поисковая операция на месте катастрофы Ан-148 продлится неделю

Сотни спасателей продолжают работать в Подмосковье на месте крушения самолета «Саратовских авиалиний». Все 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.
Ан-148, который направлялся в Орск, пропал с радаров через четыре минуты после вылета из Домодедово. Все произошло настолько стремительно, что экипаж даже не успел ничего сообщить диспетчерам.
Самолет рухнул в поле недалеко от поселка Степановское. Момент крушения сняла камера видеонаблюдения, установленная на частном доме. Спасатели обнаружили воронку глубиной полтора метра. В радиусе километра от нее разбросало мелкие обломки. К месту падения Ан-148 спасателям и следователям пришлось добираться пешком, по пояс в снегу. Техника увязла в сугробах. К поискам, которым мешает сильная метель, подключили беспилотники.
Владимир Пучков, глава МЧС РФ: «Все работы проводятся в круглосуточном режиме. Взаимодействие и всестороннее обеспечение группировки сил и органов управления организовано. Поисковую операцию в зоне ЧС мы планируем осуществлять в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и непростой рельеф местности».
Среди наиболее вероятных версий катастрофы сейчас называют возгорание в двигателе, возможное обледенение или ошибку пилотирования. Версия теракта маловероятна — на обломках не обнаружили следов взрывчатки, но окончательные выводы можно будет сделать только после изучения фрагментов лайнера и черных ящиков. Один из них — параметрический — уже отправлен на расшифровку. Его состояние, по словам специалистов, удовлетворительное.
Представители авиакомпании заявляют, что лайнер прошел все проверки и нареканий к его техническому состоянию не было. Двое техников, которые обслуживали Ан-148 перед вылетом, сами были на борту. За штурвалом находился опытный командир, у него свыше 5 тысяч часов налета.
Самолет рухнул в поле недалеко от поселка Степановское. Момент крушения сняла камера видеонаблюдения, установленная на частном доме. Спасатели обнаружили воронку глубиной полтора метра. В радиусе километра от нее разбросало мелкие обломки. К месту падения Ан-148 спасателям и следователям пришлось добираться пешком, по пояс в снегу. Техника увязла в сугробах. К поискам, которым мешает сильная метель, подключили беспилотники.
Владимир Пучков, глава МЧС РФ: «Все работы проводятся в круглосуточном режиме. Взаимодействие и всестороннее обеспечение группировки сил и органов управления организовано. Поисковую операцию в зоне ЧС мы планируем осуществлять в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и непростой рельеф местности».
Среди наиболее вероятных версий катастрофы сейчас называют возгорание в двигателе, возможное обледенение или ошибку пилотирования. Версия теракта маловероятна — на обломках не обнаружили следов взрывчатки, но окончательные выводы можно будет сделать только после изучения фрагментов лайнера и черных ящиков. Один из них — параметрический — уже отправлен на расшифровку. Его состояние, по словам специалистов, удовлетворительное.
Представители авиакомпании заявляют, что лайнер прошел все проверки и нареканий к его техническому состоянию не было. Двое техников, которые обслуживали Ан-148 перед вылетом, сами были на борту. За штурвалом находился опытный командир, у него свыше 5 тысяч часов налета.
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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