Осматривавшие Ан-148 техники находились на борту в момент крушения

Двое техников, которые перед вылетом осматривали самолет
Ан-148, находились на его борту в момент катастрофы. Об этом сообщил заместитель транспортного прокурора Саратовской области Станислав Прохоров.
Станислав Прохоров, заместитель транспортного прокурора Саратовской области: «Последний раз самолет осматривали в порядке оперативного технического обслуживания те техники, которые находились на борту в момент крушения. Замечаний к состоянию воздушного судна у них не было. К сожалению, у них уже ничего не спросишь».
По словам Прохорова, осмотр воздушного судна проводился в Пензе 10 февраля, передает ТАСС. Самолет должен был проходить такие осмотры каждые два дня. Возможно, техники сопровождали Ан-148 в полете из Пензы в Москву, а потом полетели на нем в Орск.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Около 60 человек были жителями Оренбургской области. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Список жертв катастрофы
По словам Прохорова, осмотр воздушного судна проводился в Пензе 10 февраля, передает ТАСС. Самолет должен был проходить такие осмотры каждые два дня. Возможно, техники сопровождали Ан-148 в полете из Пензы в Москву, а потом полетели на нем в Орск.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Около 60 человек были жителями Оренбургской области. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Список жертв катастрофы
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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